El Gobierno formalizó una reforma del régimen de descuentos en gas. La inscripción en Subsidios Focalizados será clave, con excepciones para Patagonia, Malargüe y la Puna.

El Gobierno nacional oficializó este martes una modificación del Régimen de Zona Fría, que contempla descuentos en las tarifas de gas para usuarios de distintas regiones del país. La medida quedó formalizada con la publicación de la Ley 27.828 y el decreto 1161/2026 en el Boletín Oficial.

La reforma fue sancionada por el Congreso el 24 de septiembre y promulgada el 9 de octubre. Según el texto oficial, introduce nuevas condiciones para acceder a las bonificaciones y establece un esquema adicional de descuentos para hogares que cumplan determinados requisitos socioeconómicos y geográficos. El cambio altera el alcance que había tenido la ampliación territorial anterior del régimen.

Nuevos requisitos

Uno de los cambios centrales es que vivir en una zona incorporada al régimen ya no garantizará automáticamente el beneficio. Desde la nueva normativa, los hogares deberán estar inscriptos en el Régimen de Subsidios Focalizados y reunir las condiciones previstas para acceder a la bonificación. Además, el descuento adicional se calculará sobre los denominados Consumos Base, por lo que no necesariamente alcanzará a la totalidad del gas utilizado por cada vivienda.

Normas modificadas

La reforma introduce cambios en el artículo 75 de la Ley 25.565 y deroga distintos artículos de la Ley 27.637, que había extendido territorialmente el Régimen de Zona Fría. Con esa decisión, el Gobierno reordena el universo de usuarios alcanzados por el beneficio y condiciona el acceso a la inscripción en el esquema de subsidios focalizados. El efecto práctico dependerá de la situación de cada hogar y de su ubicación dentro del mapa tarifario.

Regiones con tratamiento diferenciado

La modificación mantiene un tratamiento diferenciado para la Región Patagónica, el departamento mendocino de Malargüe y la región de la Puna, donde continuarán vigentes los beneficios contemplados en el régimen. En esos casos, la normativa conserva un esquema especial respecto del resto de las zonas alcanzadas por la ampliación previa. Para el resto de los usuarios, el acceso quedará sujeto a las nuevas condiciones fijadas por el Poder Ejecutivo.

Con esta oficialización, la aplicación de los descuentos en gas pasa a depender de la combinación entre ubicación geográfica, inscripción en el régimen de subsidios y condiciones socioeconómicas. La variable a seguir será la implementación administrativa de esos requisitos y su impacto sobre los usuarios que antes accedían al beneficio por la sola inclusión territorial.