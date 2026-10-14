El decreto 1103/2026 fijó feriado nacional el 9 de noviembre por la visita de León XIV. El Día de la Soberanía Nacional se trasladará al lunes 23.

El calendario de feriados de 2026 incluirá en noviembre jornadas de descanso con alcance nacional y otras limitadas a jurisdicciones específicas, según el decreto 1103/2026. La medida contempla el feriado nacional del lunes 9 por la visita del papa León XIV y el traslado del Día de la Soberanía Nacional.

Alcance territorial

De acuerdo con la norma publicada en el Boletín Oficial, el lunes 9 de noviembre será feriado nacional en todo el país. Además, el martes 10 será feriado en Córdoba y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que el miércoles 11 alcanzará a la provincia de Buenos Aires. El texto oficial vinculó esas disposiciones con la organización, la seguridad y la circulación durante la visita del Sumo Pontífice.

Soberanía Nacional

El Día de la Soberanía Nacional se conmemora cada 20 de noviembre en recuerdo de la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida en 1845. En esa jornada, las fuerzas de la Confederación Argentina resistieron el avance de una escuadra anglo-francesa sobre el río Paraná. En 2026, como el 20 de noviembre caerá viernes, el feriado se trasladará al lunes 23, lo que conformará un fin de semana largo de tres días, desde el sábado 21 hasta el lunes 23.

Antecedente y referencia

La fecha recuerda la defensa de la soberanía nacional y la resistencia encabezada por las fuerzas argentinas bajo el mando de Juan Manuel de Rosas y Lucio Mansilla. En el esquema informado, las jornadas del 10 y 11 de noviembre no se extienden automáticamente al resto de las provincias, por lo que su alcance queda restringido a los distritos mencionados en el decreto.

Para el resto del país, el dato operativo relevante es que el único feriado nacional de esa secuencia será el del 9 de noviembre, mientras que el próximo fin de semana largo general quedará asociado al traslado del Día de la Soberanía Nacional al 23 de noviembre.