El organismo abona haberes con aumento por movilidad y la cuota de la Prestación por Desempleo. También siguen vigentes las asignaciones de pago único.

Este viernes 27 de noviembre de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con el cronograma mensual para jubilados y pensionados que cobran por encima del haber mínimo y con la tercera jornada de acreditaciones de la Prestación por Desempleo (Plan 1). Además, permanecen abiertas las ventanas generales para las Asignaciones de Pago Único y las asignaciones familiares de pensiones asistenciales.

Según el cronograma oficial establecido por ANSES mediante la Resolución 304/2026 y las liquidaciones publicadas en la plataforma digital Mi ANSES, los pagos de esta jornada incluyen el reajuste por movilidad del 1,93%. Ese porcentaje surge del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre, informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), y se aplica de manera automática a los beneficiarios comprendidos.

En el caso de las jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo, cobran los titulares con documentos terminados en 6 y 7. Ese segmento comprende ingresos superiores a $514.158,46 y alcanza hasta un tope máximo bruto de $2.988.765,82, sin derecho al bono extraordinario de $70.000. La acreditación forma parte del esquema de pagos escalonado que el organismo previsional mantiene durante el mes.

Prestación por Desempleo

También perciben la cuota mensual de noviembre quienes cobran la Prestación por Desempleo bajo el Plan 1 y tienen DNI terminado en 4 y 5. El monto mínimo vigente es de $161.000 y el máximo de $322.000, determinado según la mejor remuneración previa registrada. Este pago integra el esquema de asistencia para trabajadores que quedaron sin empleo formal y cumplen los requisitos previstos por el organismo.

Asignaciones vigentes

Las Asignaciones de Pago Único continúan disponibles sin distinción de terminación de DNI hasta el 10 de diciembre. En ese tramo se incluyen los montos de Nacimiento por $93.032,34, Matrimonio por $139.297,43 y Adopción por $556.214. También siguen habilitadas las asignaciones familiares vinculadas a Pensiones No Contributivas, dentro del mismo esquema de liquidación mensual.