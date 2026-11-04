La Justicia investiga a un joven de 23 años por grooming, amenazas y daños. Había viajado desde Buenos Aires y fue detenido al presentarse en un colegio de Ushuaia.

Un joven de 23 años fue detenido en Ushuaia luego de presentarse en el colegio de una adolescente de 12 años e intentar llevársela por la fuerza. El sospechoso había viajado desde Buenos Aires y, según la investigación, mantenía contacto con la menor a través de redes sociales.

El hecho ocurrió el lunes 2 de noviembre en las inmediaciones del Colegio Integral de Educación, donde estudia la chica. De acuerdo con la causa, el hombre se acercó durante el ingreso del turno tarde, intentó sujetarla y la adolescente logró escapar con ayuda de otros estudiantes para resguardarse dentro de la institución. Luego, el acusado rompió el panel vidriado de una de las puertas de acceso e intentó ingresar al edificio, lo que derivó en su aprehensión en el lugar.

El detenido fue identificado como Francisco Joel Sebastián Álvarez Ruiz. Según el procedimiento policial, quedó aprehendido bajo el régimen de flagrancia previsto en la Ley 792, mientras continúan las actuaciones con intervención del Ministerio Público Fiscal. La medida se adoptó en paralelo a una investigación previa que ya tramitaba el Juzgado de Instrucción N° 3 de Ushuaia.

Antecedentes de la causa

La investigación había comenzado antes del episodio en el colegio, a partir de una denuncia por grooming presentada por la familia de la adolescente. El fiscal Nicolás Barone explicó a La Nación que el padre encontró conversaciones sospechosas entre su hija y un desconocido en la plataforma Discord. A partir de ese intercambio, se detectaron mensajes que activaron la denuncia y la pesquisa judicial.

Según el mismo funcionario, el caso también analiza si el acusado le habría anticipado a la menor que viajaría a Tierra del Fuego para retirarla del colegio y marcharse con ella. Además, se investigan presuntas amenazas dirigidas a compañeros de la adolescente a través de redes sociales, con el objetivo de obtener información sobre ella y controlar sus vínculos. La fiscalía evalúa el episodio como una posible tentativa de rapto con fines de agresión sexual, además de amenazas y daños contra el establecimiento educativo.

Marco legal y próximas medidas

El grooming está tipificado en el artículo 131 del Código Penal argentino y sanciona a quien contacte a una persona menor de edad por medios electrónicos con el propósito de cometer un delito contra su integridad sexual. En este expediente, la calificación jurídica final dependerá del avance de la prueba y de las medidas que adopte la Justicia. La escuela envió una comunicación urgente a las familias para informar que alumnos habían advertido la presencia de un desconocido en las inmediaciones y que el establecimiento resguardó a los estudiantes hasta la llegada de la policía.

El caso volvió a poner bajo análisis los mecanismos de prevención frente al acoso sexual infantil en internet. El especialista en delitos informáticos Aníbal Lazzaroni advirtió sobre el crecimiento de estas situaciones en Tierra del Fuego y señaló que durante 2026 se registraron hechos que involucraron a menores de entre 6 y 18 años. También mencionó plataformas como Roblox, PlayStation, 4chan, Tumblr y Reddit, y alertó sobre el aumento de denuncias por grooming y ciberacoso. La causa seguirá con peritajes y medidas judiciales para determinar el alcance de los mensajes y de los hechos atribuidos al detenido.