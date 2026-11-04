La prestación se pagará entre el 25 de noviembre y el 1° de diciembre, según la terminación del DNI. Los montos van de $195.600 a $391.200.

Anses confirmó el cronograma de pagos del Fondo de Desempleo correspondiente a noviembre de 2026. La prestación alcanza a trabajadores registrados que perdieron su empleo por causas ajenas a su voluntad y se abonará en cinco jornadas, según la terminación del DNI.

El calendario comenzará el miércoles 25 de noviembre y finalizará el martes 1° de diciembre. El organismo previsional dispuso que las acreditaciones se agrupen en dos terminaciones por día, con el objetivo de ordenar el pago de la asistencia económica. Los depósitos de noviembre corresponden a la prestación de octubre, porque el beneficio se liquida a mes vencido.

Quiénes acceden

El beneficio está dirigido a trabajadores que fueron despedidos sin justa causa o cuyo contrato laboral finalizó. En cambio, no pueden acceder quienes dejaron su puesto de trabajo mediante una renuncia voluntaria. La cantidad de pagos depende de los meses de aportes registrados durante los últimos tres años de actividad laboral.

Calendario de acreditación

El cronograma quedó establecido de la siguiente manera: miércoles 25 de noviembre, DNI terminados en 0 y 1; jueves 26 de noviembre, terminados en 2 y 3; viernes 27 de noviembre, terminados en 4 y 5; lunes 30 de noviembre, terminados en 6 y 7; y martes 1° de diciembre, terminados en 8 y 9. La organización por terminación de documento permite anticipar la fecha de cobro y evita concentraciones en una sola jornada.

Montos y duración

El monto se calcula tomando como referencia el 75% de la mejor remuneración mensual percibida durante los últimos seis meses de trabajo. Para los pagos de noviembre, correspondientes a la cuota de octubre, los importes serán de $195.600 como mínimo y $391.200 como máximo. Para la cuota de noviembre, que se acreditará en diciembre, los valores subirán a $199.400 y $398.800, respectivamente, por la actualización vinculada al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), es decir, el piso salarial legal de referencia.

Para trabajadores permanentes, la escala de cuotas contempla 2 pagos para quienes registren entre 6 y 11 meses de aportes, 4 cuotas entre 12 y 23 meses, 8 cuotas entre 24 y 35 meses, y 12 cuotas para quienes superen los 36 meses de aportes. Además, Anses prevé seis cuotas extraordinarias para las personas de 45 años o más, que se suman a las que correspondan por aportes. El dato operativo a seguir es que la liquidación de diciembre reflejará la actualización del beneficio correspondiente a noviembre.