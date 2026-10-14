El hecho ocurrió en Ingeniero Budge, donde un patrullero embistió a un Dodge 1500. La investigación busca reconstruir la secuencia del impacto y determinar responsabilidades.

Un niño de dos años y medio murió en un choque entre un automóvil y un patrullero en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora. El episodio ocurrió en la zona de Parque Barón, en inmediaciones de las calles Copihue y Bustos, mientras efectivos policiales perseguían a una moto.

De acuerdo con las autoridades locales, el móvil policial chocó contra un Dodge 1500 en el que viajaba el menor. Después del impacto, el niño fue retirado del vehículo y trasladado a una sala de primeros auxilios del barrio Santa Marta, pero murió pese a la asistencia recibida.

En el lugar se montó un operativo con equipos periciales, efectivos policiales y bomberos, que trabajaron en las primeras tareas de investigación. El objetivo es reconstruir la secuencia del accidente y establecer cómo se produjo el impacto entre los vehículos. La intervención de peritos resulta central para determinar la mecánica del hecho y el eventual grado de responsabilidad en el marco de la persecución.

Hasta el momento, no se informaron detalles sobre el estado de salud de las personas que viajaban en los vehículos ni sobre la identidad de quienes iban en la moto. Tampoco trascendieron precisiones sobre las circunstancias que desencadenaron el choque. Esa falta de datos mantiene abierta la reconstrucción del episodio y obliga a esperar los resultados de las pericias iniciales.

La investigación busca establecer las responsabilidades correspondientes en el marco de la persecución policial que terminó con la muerte del menor. Por ahora, el caso quedó centrado en la determinación de la mecánica del siniestro y en la identificación de las condiciones en que se desarrolló el operativo.