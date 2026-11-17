Una encuesta de Zuban Córdoba y Asociados midió un salto de 19,7 puntos en dos meses. También registró alto acuerdo con sus mensajes sobre economía, democracia e instituciones.

La imagen positiva del papa León XIV alcanzó el 88,2% entre los argentinos, con un crecimiento de casi 20 puntos porcentuales en los últimos dos meses, según una encuesta nacional de la consultora Zuban Córdoba y Asociados realizada después de la visita del Pontífice al país.

El relevamiento se efectuó entre el 11 y el 13 de noviembre sobre 1.200 casos, y mostró que la valoración favorable del jefe de la Iglesia católica pasó del 68,5% en septiembre al 88,2% en noviembre. Esa variación implica un incremento de 19,7 puntos porcentuales en dos meses, de acuerdo con los datos informados por la consultora.

En sentido inverso, la imagen negativa del Papa se ubicó en el 3,8%. Además, el 2,8% de los encuestados manifestó no conocerlo y el 5,2% respondió que no sabía cómo evaluarlo. El estudio, por lo tanto, no solo midió aceptación sino también niveles de desconocimiento y de indefinición frente a la figura del Pontífice.

Mensajes con mayor respaldo

La encuesta también midió el nivel de acuerdo con afirmaciones vinculadas a los mensajes que León XIV transmitió durante su visita a la Argentina, en especial sobre economía, democracia y convivencia social. El 91,1% coincidió con la frase “La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía”, mientras que el 5,9% expresó su desacuerdo y el 3% no respondió o manifestó no saber.

Otro de los mensajes con mayor adhesión fue el referido al funcionamiento democrático: el 95,1% estuvo de acuerdo con que “la democracia se fortalece también en el cuidado de la palabra y en la disposición a escuchar”, frente a un 2,7% que manifestó su desacuerdo y un 2,2% que no supo responder. En paralelo, el 69,8% se mostró de acuerdo con la afirmación sobre la “hipoteca social” del derecho a la propiedad privada, en referencia al destino universal de los bienes.

Metodología y margen de error

La consultora informó que el trabajo se realizó mediante cuestionarios estructurados, con modalidad 100% online, sobre una muestra nacional de 1.200 casos. También precisó un margen de error de más o menos 2,53 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%. El estudio registró, además, un 97,2% de acuerdo con una afirmación vinculada con la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, frente a un 2,7% de desacuerdo y un 0,1% de respuestas de incertidumbre.