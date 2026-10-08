Un hombre que se desplazaba en silla de ruedas murió tras ser embestido por un automóvil en Posadas, Misiones, y el conductor escapó del lugar sin asistirlo. La reconstrucción inicial de los investigadores indica que el vehículo habría cruzado luego hacia Paraguay.

La víctima fue identificada como Plácido Facundo Martínez. El siniestro ocurrió alrededor de las 20 en la intersección de las avenidas Marconi y Mariano Moreno, donde el hombre fue alcanzado por el rodado. La secuencia es relevante porque combina un fallecimiento en la vía pública con una presunta fuga transfronteriza, lo que complica la identificación del responsable.

Tras el impacto, el automovilista siguió su marcha y abandonó la zona. Los investigadores comenzaron a seguir el recorrido del vehículo a partir de imágenes registradas por distintas cámaras de seguridad. Según la información difundida por medios misioneros, una de las principales hipótesis es que el auto habría atravesado el puente internacional que une Posadas con Encarnación.

Hipótesis en análisis Además, las imágenes analizadas permitirían establecer que la patente sería de origen paraguayo. Esa circunstancia no está confirmada de manera independiente en el material disponible, pero orienta la pesquisa sobre el origen y la posible circulación del rodado después del choque. En paralelo, efectivos policiales trabajan para identificar tanto al automóvil como a la persona que iba al volante.

Próximos pasos La investigación también busca reunir nuevos testimonios de vecinos o de personas que hayan presenciado el momento del impacto o que puedan aportar datos para localizar el vehículo. A eso se suman las pericias realizadas en el lugar del hecho y el análisis de los sistemas de videovigilancia, elementos que serán claves para reconstruir el recorrido posterior al atropello y precisar si la fuga efectivamente terminó del otro lado de la frontera.