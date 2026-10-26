El niño había sido internado con fracturas y hemorragias luego del impacto en la cabeza. La familia había reclamado por árboles de palta en la zona.

Un bebé de 12 días murió en Quilmes después de que una palta cayera de un árbol y lo golpeara en la cabeza cuando estaba en brazos de su madre. El hecho ocurrió en la calle Conesa, entre Mitre y Sarmiento, mientras la mujer esperaba retirar a su otro hijo, de 5 años, del Jardín de Infantes Nº949. La secuencia derivó en una internación de urgencia y, pese a la atención médica, el niño falleció este domingo.

Traslado de urgencia

El bebé fue llevado en ambulancia al Sanatorio de la Trinidad de Quilmes, donde ingresó con fracturas y hemorragias, según se informó. Quedó internado en terapia intensiva y fue sometido a una intervención quirúrgica. Después de varios días de internación, murió este domingo.

El testimonio familiar

La madre del niño aclaró que el objeto que cayó del árbol fue una palta y no una rama. También señaló que en la zona del jardín hay varios árboles de palta y que habían presentado reclamos por esa situación. De acuerdo con su relato, después de la muerte del bebé se habrían acercado a podarlos.

Antecedente y reclamo

El caso quedó asociado a la presencia de esos árboles en un sector de tránsito cotidiano para familias que concurren al establecimiento educativo. La familia sostuvo que ya había pedido que fueran intervenidos antes del episodio. No se informaron, en el material disponible, medidas oficiales adicionales ni precisiones sobre actuaciones posteriores.

Situación a seguir

La evolución del caso dependerá de eventuales definiciones sobre el mantenimiento del arbolado en la zona y de las respuestas que puedan surgir tras el reclamo familiar. Por el momento, el dato confirmado es que el niño murió luego de permanecer internado en el sanatorio de Quilmes.