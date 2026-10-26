La revisión alcanza a más de 1,1 millones de beneficiarios y apunta a bajas por presuntas irregularidades. El plan se conocerá mientras el Senado trata la nueva ley de discapacidad.

El Gobierno nacional prevé suspender alrededor de 20 mil Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral luego de detectar presuntas irregularidades en su otorgamiento. Según trascendió de fuentes oficiales, la medida se formalizaría en los próximos días en el marco de una auditoría que alcanza a más de 1,1 millones de beneficiarios en todo el país.

Desde la Casa Rosada explicaron que los controles buscan ordenar la asignación de recursos y verificar que el beneficio llegue a quienes cumplen con los requisitos legales. Voceros gubernamentales sostuvieron: “Estamos identificando prestaciones que fueron otorgadas de manera fraudulenta, con el objetivo de que los recursos del Estado lleguen realmente a quienes los necesitan”.

Alcance de la revisión Por el momento no se precisaron detalles sobre las bajas individuales ni la evidencia que respaldará cada caso. Las autoridades anticiparon que las auditorías continuarán en los próximos meses, por lo que no se descartan nuevas suspensiones en el cobro del beneficio. La revisión abarca el control de legajos de los titulares de pensiones no contributivas, una prestación que incluye una asignación mensual.

Marco legislativo La novedad se conoció pocos días después de que la Cámara de Diputados aprobara la nueva Ley de Discapacidad, luego de un debate en el que el oficialismo aceptó cambios al texto original para mantener la continuidad de las pensiones. El proyecto ahora espera su tratamiento en el Senado. En paralelo, los beneficiarios de estas pensiones también cuentan con cobertura médica a través del programa Incluir Salud, sujeto a las condiciones vigentes.

Antecedentes La auditoría también alcanza a instituciones que reciben fondos del Estado. Entre los casos recientes figura la Fundación METAS, de la localidad bonaerense de Moreno, que fue dada de baja del registro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tras inspecciones que detectaron irregularidades en su funcionamiento. Ese antecedente se inscribe en la misma revisión administrativa que el Ejecutivo impulsa sobre prestaciones y entidades vinculadas al sistema de discapacidad.

Próximos pasos Con la formalización de las suspensiones aún pendiente, el seguimiento queda centrado en la publicación oficial de las bajas y en la continuidad de las auditorías anunciadas por el Gobierno. El proceso también queda atado a la definición legislativa en el Senado, donde se tratará la ley aprobada por Diputados.