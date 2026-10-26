Tres niños fueron hallados muertos en una laguna de la ciudad de Corzuela, en la provincia de Chaco, después de varias horas de búsqueda de la Policía y de sus familiares. El caso quedó bajo investigación del Equipo de Investigación Fiscal N°3, a cargo de Gabriela Rafart Anton. La fiscalía ordenó autopsias para establecer cómo ocurrió el hecho.

El episodio se registró este domingo por la tarde, cuando los menores, de 4 y 5 años, fueron reportados como desaparecidos. A partir de ese aviso se desplegaron rastrillajes en distintos sectores de la zona, que continuaron hasta la noche. Según la información difundida, el hallazgo se produjo dentro de una laguna local.

Los niños fueron identificados como Bairon Sebastián Valdez, de 5 años; Román Bautista Valdez, de 4; y Josué Cáceres, de 4. De acuerdo con lo informado por Radio Mocovi, el padre de los dos hermanos había señalado que se ausentó de la localidad para atender a un familiar enfermo y que dejó a los menores al cuidado de su suegra.

Sin embargo, según el parte policial, al regresar cerca de las 19:30 fue advertido de que los niños habían salido del domicilio y se desconocía su paradero. Desde ese momento intervino la Policía de Corzuela, que inició la búsqueda en la zona y coordinó el operativo con la participación de familiares. La denuncia de un vecino que dijo haber visto movimientos en la laguna orientó el procedimiento hacia ese sector.

El hallazgo sin vida de los tres menores cerró la etapa inicial de rastrillaje y abrió la investigación judicial sobre las circunstancias del caso. La fiscalía deberá determinar si hubo intervención de terceros o si se trató de otro tipo de situación, a partir de la autopsia y de las diligencias ordenadas. Hasta tanto se conozcan esos resultados, la causa permanece en etapa de recolección de pruebas.