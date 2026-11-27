Tenía 92 años. Fue secuestrado por Montoneros en 1974 y luego participó en el acercamiento del plan económico del gobierno de Carlos Menem .

Murió a los 92 años Jorge Born, uno de los herederos de la histórica compañía Bunge y Born. Su trayectoria estuvo marcada por episodios centrales de la historia política y económica argentina, entre ellos su secuestro por Montoneros en 1974 y su participación posterior en el acercamiento del primer programa económico del gobierno de Carlos Menem.

En 1974, Jorge Born fue secuestrado durante seis meses por la organización de izquierda peronista, en un operativo que terminó con el pago de un rescate de US$60 millones. La negociación incluyó su intervención con su propio padre para concretar el pago, mientras su hermano fue liberado a los 60 días. El episodio tuvo efectos directos sobre la empresa y la familia, que luego se trasladó a San Pablo, Brasil, y no regresó a la Argentina.

Antecedentes empresariales Born nació en Buenos Aires, estudió en el Colegio Nacional de Buenos Aires y luego cursó en Wharton, la escuela de negocios de Estados Unidos. Integraba una de las familias empresarias más influyentes del país. Los orígenes de Bunge y Born se remontan a 1876, cuando Ernesto Bunge llegó desde Amberes y convocó a su cuñado, Jorge Born, para desarrollar negocios. Las primeras operaciones comerciales comenzaron en 1884.

La expansión de la firma se apoyó en la capacidad argentina de producir materias primas y en su perfil exportador. Según el texto original, en ese período cerca del 30% de las exportaciones argentinas tenía como destino Amberes. Ese contexto explica por qué la compañía ganó peso en la estructura económica del país y por qué la familia Born quedó asociada a la conducción del grupo durante décadas.

Vínculo con Menem Años después, Jorge Born le presentó a Carlos Menem el llamado plan BB, un programa económico que el entonces presidente implementó al inicio de su gestión. La iniciativa llevó al Ministerio de Economía a dos ejecutivos de Bunge y Born: Miguel Ángel Roig, que murió pocos días después de asumir, y Néstor Rapanelli, que lo sucedió en el cargo. Sin embargo, el programa no logró los resultados esperados.

El fracaso del plan BB tuvo consecuencias internas en el grupo. Bunge y Born retiró a Jorge Born de la conducción y la sucesión quedó en manos de Octavio Caraballo, quien impulsó una reestructuración que terminó con la separación de la participación de la familia Born y la continuidad de la compañía bajo el nombre Bunge. Ese proceso cerró una etapa de la historia empresarial argentina vinculada a una de sus familias más influyentes.