El índice RONI marcó el segundo mayor valor para agosto-octubre desde 1950. La NOAA estima más de 79% de probabilidad de que siga fuerte hasta comienzos de 2027.

El fenómeno climático de El Niño alcanzó un calentamiento de +2,0 °C en el trimestre agosto-octubre de 2026, según el último registro del Índice Oceánico Niño Relativo (RONI). Ese valor lo ubicó como el segundo episodio de mayor intensidad para esos mismos meses desde 1950. El dato adquiere relevancia porque el comportamiento del Pacífico ecuatorial condiciona la evolución climática de los meses siguientes en el hemisferio sur.

El registro quedó apenas por debajo del de 1997, cuando el indicador llegó a +2,1 °C. También superó los +1,8 °C de 2015 y los +1,6 °C de 1982, otros dos años asociados a eventos intensos. Aunque el ranking definitivo todavía no puede cerrarse, la comparación histórica muestra que el episodio actual se ubica entre los más marcados de las últimas siete décadas.

Proyección oficial El último informe del Centro de Predicción Climática (CPC) de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), publicado el 12 de noviembre, estimó en más del 79% la probabilidad de que El Niño permanezca entre las categorías fuerte y muy fuerte hasta el trimestre enero-febrero-marzo de 2027. Esa previsión no constituye una medición cerrada, sino una proyección basada en la evolución reciente de las temperaturas oceánicas.

El RONI es el indicador que utiliza la NOAA para seguir las distintas fases del fenómeno El Niño-Oscilación del Sur (ENSO), que describe la interacción entre el océano y la atmósfera en el Pacífico tropical. Su cálculo contempla las variaciones de temperatura superficial del mar en el Pacífico ecuatorial central y agrega un ajuste por el calentamiento promedio de los océanos tropicales. Ese método permite medir la anomalía del Pacífico en relación con las condiciones térmicas generales del planeta.

Los registros se elaboran por períodos consecutivos de tres meses, por lo que los +2,0 °C de agosto-octubre reflejan una anomalía sostenida y no una medición aislada. La evolución de los eventos anteriores muestra, además, que los valores pueden seguir cambiando después de octubre. En el caso de 2015, el fenómeno continuó intensificándose en los meses posteriores, de modo que el lugar final del episodio de 2026 todavía no está definido.

La referencia que quedará bajo seguimiento es la sucesión de los próximos registros trimestrales y la persistencia del calentamiento del Pacífico ecuatorial. Si esa tendencia se sostiene, El Niño podría escalar en el ranking histórico y consolidarse entre los episodios más intensos desde que existen mediciones comparables.