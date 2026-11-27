El ministro de Economía respondió al periodista y le pidió basarse en datos. Trebucq había dicho que hay gente que no llega a fin de mes.

El ministro de Economía, Luis Caputo, respondió este miércoles al periodista Esteban Trebucq luego de que éste sostuviera en el streaming La Casa que hay personas que “la están pasando mal” por la situación económica. Caputo replicó que el análisis debe apoyarse en datos y no en “sensaciones”, en una discusión que volvió a exponer la tensión entre el Gobierno y parte del periodismo sobre el impacto social del ajuste y la actividad económica.

La controversia se originó a partir de un recorte de un editorial de Trebucq, en el que cuestionó que el ministro relativizara el malestar económico al calificarlo como “una sensación”. El periodista afirmó: “Hay gente que la está pasando mal. Si vos no entendés que hay gente que la está pasando mal, no entendés dónde estás viviendo”, y agregó que no reconocer esa situación puede alejar al Gobierno de sectores que, aun sin querer el regreso del peronismo, observan deterioro en su bolsillo.

La respuesta de Caputo llegó en un extenso mensaje en el que pidió no guiarse por “amigos”, “sensaciones” o encuestas de “800 casos”. “Los datos no son un Excel, son lo más aproximado a la realidad del país”, escribió el ministro, y sostuvo que hablar de “la gente” sin considerar esa información “supera la soberbia y se asemeja más a la tontería”. También remarcó que los ministros “serios” se basan en datos para opinar con sustento.

Caputo buscó, además, despegarse de una interpretación literal de sus dichos. “No pongas en mi boca cosas que no digo. Nunca negamos que el nivel de pobreza sea altísimo, lo cual constituye en una obviedad el que haya gente que no la pasa bien”, cerró. La aclaración fue formulada después de la crítica de Trebucq, que había cuestionado que se minimizara la dificultad de llegar a fin de mes y advirtió que ese tipo de mensajes puede tener costo político.

El intercambio se inscribe en el debate más amplio sobre la percepción social de la economía y la medición de sus efectos en los hogares. Mientras el Gobierno insiste en que su diagnóstico debe apoyarse en estadísticas, el periodista sostuvo que hay una franja de la población con ingresos estrangulados que no se refleja plenamente en los argumentos oficiales. La discusión queda abierta en un contexto en el que la evolución de la pobreza, el poder de compra y la actividad siguen siendo variables centrales para evaluar el impacto del programa económico.