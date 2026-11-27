Las intensas lluvias y las crecidas de los principales ríos mantienen en emergencia a varias provincias, con familias evacuadas, localidades anegadas y alertas vigentes. Mientras Santa Fe, Corrientes, Chaco y Misiones concentran los mayores impactos, Cuyo también permanece bajo condiciones de inestabilidad, con tormentas puntuales.

Lejos de tratarse de un episodio aislado en San Juan, las tormentas intensas, las calles anegadas y la inestabilidad climática que se registran por estas horas forman parte de un escenario meteorológico que afecta a gran parte del territorio argentino. El fenómeno de El Niño, con un calentamiento del Pacífico ecuatorial que los centros meteorológicos internacionales proyectan en categoría fuerte o muy fuerte hacia el inicio del verano, está dejando sus consecuencias más severas en el norte y el Litoral del país.





Las abundantes precipitaciones, la saturación de los suelos y las crecidas de los principales cursos de agua provocaron inundaciones, desbordes de ríos y miles de personas evacuadas. En paralelo, la región de Cuyo también atraviesa jornadas de inestabilidad, aunque con fenómenos más localizados, principalmente asociados a tormentas convectivas.





El Litoral y el NEA, las regiones más afectadas





Uno de los escenarios más complicados se registra en Santa Fe, donde la crecida del río Paraná impactó con fuerza en distintas localidades. En el puerto de la capital provincial, el nivel del río superó la marca de evacuación y se ubicó en torno a los 5,71 metros, luego de experimentar una suba de casi un metro y medio desde fines de octubre.





En Rosario, en tanto, el Paraná alcanzó los 4,95 metros, su registro más alto para un mes de noviembre en lo que va del siglo. Localidades como Reconquista, San Javier y la ciudad de Santa Fe mantienen a cientos de familias evacuadas, mientras que la llegada masiva de camalotes genera complicaciones en distintos sectores de las costas urbanas.

Corrientes es una de las provincias más castigadas. Corrientes y Chaco también se encuentran entre las provincias más castigadas. Ambas jurisdicciones acumulan miles de personas evacuadas o con sus viviendas anegadas como consecuencia de la saturación de los suelos y el desborde simultáneo de los ríos Paraná y Uruguay.





En el Gran Resistencia y en distintas ciudades correntinas ubicadas sobre las zonas ribereñas, el lento escurrimiento del agua dificulta el regreso de los vecinos a sus hogares y prolonga la situación de emergencia.





Crecidas históricas y alertas en otras provincias





La situación también es compleja en Misiones, donde la histórica crecida del río Iguazú obligó a cerrar las pasarelas del área de las Cataratas. A esto se sumó la situación de la represa de Yacyretá, que debió reabrir sus 18 compuertas luego de registrar un caudal afluente un 82% superior al promedio histórico.





En Entre Ríos, por su parte, se mantienen alertas de distintos niveles, incluidas las de categoría roja y amarilla, ante el avance de las aguas sobre las zonas costeras y la posibilidad de nuevas complicaciones.





Cuyo también sigue bajo vigilancia





Aunque el impacto más severo de este episodio climático se concentra en el norte y el Litoral argentino, la región de Cuyo no queda al margen de este contexto de inestabilidad. En San Juan, las tormentas, las precipitaciones intensasreflejan la presencia de condiciones atmosféricas que también favorecen el desarrollo de fenómenos convectivos.





A diferencia de las provincias del Litoral, donde las inundaciones están fuertemente vinculadas con las crecidas de los grandes ríos, en Cuyo las complicaciones se relacionan principalmente con tormentas localizadas, lluvias intensas en cortos períodos y posibles acumulaciones de agua.





De esta manera, El Niño configura un escenario de marcada inestabilidad en distintas regiones del país, con consecuencias que varían según las características geográficas y climáticas de cada zona.





Mientras miles de argentinos enfrentan las consecuencias de las inundaciones en el norte y el Litoral, el comportamiento de las lluvias durante las próximas semanas será clave para determinar cómo continuará el panorama de cara al comienzo del verano.