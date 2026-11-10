La noticia fue confirmada por el arzobispo Gustavo Carrara mediante un comunicado. Falleció en el Hogar Sacerdotal de Buenos Aires , donde residía.

El arzobispo emérito de la Arquidiócesis de La Plata, Héctor Aguer, falleció este martes en el Hogar Sacerdotal de Buenos Aires, donde vivía desde hacía unos años. Tenía 83 años y la información fue confirmada por el arzobispo Gustavo Carrara a través de un comunicado emitido por la Cancillería del Arzobispado. Las autoridades eclesiásticas informaron el deceso sin precisar las causas.

Trayectoria e influencia

Aguer estuvo al frente de la arquidiócesis platense durante casi dos décadas, entre 2000 y 2018. En ese año, el papa Francisco aceptó su renuncia por límite de edad y fue sucedido por monseñor Víctor Manuel Fernández. Su paso por la conducción eclesiástica lo ubicó como una de las figuras más visibles del sector más tradicionalista de la Iglesia Católica Argentina.

Posturas públicas

Su perfil fue de orientación ultra-conservadora y protagonizó cruces públicos con distintos actores sociales y políticos por sus posiciones sobre el aborto, la educación sexual, el uso de anticonceptivos y la diversidad de género. Esas definiciones lo mantuvieron en el centro de debates internos y externos a la Iglesia, en un contexto de discusión creciente sobre esos temas en Argentina.

Vínculo con Francisco

La relación entre Aguer y Francisco fue distante y estuvo atravesada por diferencias eclesiásticas e ideológicas. Ambos coincidieron en la jerarquía de la Iglesia durante varios años y también bajo la órbita del cardenal Antonio Quarracino en Buenos Aires. Mientras Jorge Bergoglio representaba una línea pastoral vinculada a la opción por los pobres y al contacto directo con la gente, Aguer era identificado con el sector tradicionalista relacionado al Opus Dei.

Tras la elección de Francisco como Papa, el vínculo entre ambos quedó limitado al plano formal, aunque en algunos momentos se registraron gestos institucionales del pontífice hacia el arzobispo emérito. Aguer, por su parte, mantuvo diferencias con la orientación marcada desde el Vaticano durante todo el pontificado. La comunicación oficial no informó si habrá actos públicos de despedida ni precisó otras medidas eclesiásticas vinculadas a su fallecimiento.