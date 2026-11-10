El Santo Padre se dirigió a los fieles desde el balcón del Arzobispado cordobés.

El papa León XIV agradeció el recibimiento de los argentinos y, especialmente, de las personas que se acercaron a saludarlo en el centro de Córdoba capital, durante un mensaje que brindó desde el balcón del Arzobispado.

“Gracias por acogerme, gracias por este saludo, pero sobre todo demos gracias a Dios por el don de la vida, por el don de este entusiasmo, por el don de los jóvenes”, expresó el Sumo Pontífice ante los presentes.

En ese marco, León XIV destacó la importancia de la unidad y sostuvo: “Cuando estamos unidos, podemos lograrlo todo”.