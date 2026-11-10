Durante un encuentro con obispos y religiosos en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción de Córdoba, el Papa destacó la vocación de la Iglesia de acercar a las personas a Cristo. También recordó el legado de Mama Antula, el cura Brochero y Ceferino Namuncurá.

El papa León XIV convocó a la Iglesia argentina a profundizar su misión evangelizadora y llevar el mensaje de Jesús a todos los rincones del país. Lo hizo durante un encuentro con obispos y religiosos que tuvo lugar en la Catedral Nuestra Señora de la Asunción de Córdoba, donde retomó palabras de su antecesor, Francisco, y llamó a mantener viva una Iglesia comprometida con la sociedad.

En su mensaje, el Sumo Pontífice destacó la sensibilidad de la Iglesia argentina frente a las necesidades sociales y valoró el trabajo de quienes acompañan a las personas que atraviesan situaciones difíciles. Sin embargo, remarcó que esa cercanía debe ir más allá de la asistencia material y permitir también el encuentro de cada persona con Cristo.

En ese sentido, citó una reflexión del papa Francisco: “La peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual”, y sostuvo que el hambre, las injusticias, la enfermedad, la soledad, la falta de trabajo y de una vivienda digna requieren respuestas concretas desde la caridad cristiana.

No obstante, León XIV subrayó que la misión de la Iglesia no debe limitarse a la ayuda humanitaria. “La Iglesia no es un negocio, no es una agencia humanitaria, la Iglesia no es una ONG; la Iglesia está enviada a llevar a todos a Cristo y su Evangelio”, recordó, al recuperar las palabras de su predecesor.

El Papa también advirtió que una Iglesia que deje de llevar a Jesús perdería el sentido de su misión. “Si por hipótesis una vez sucediera que la Iglesia no lleva a Jesús, esa sería una Iglesia muerta”, expresó.

A partir de esa reflexión, destacó la importancia de la vocación religiosa y del compromiso de quienes tienen la responsabilidad de acompañar a las comunidades. Señaló que la presencia de Cristo debe hacerse posible a través de la Palabra, los sacramentos y la cercanía con las personas.

Durante el encuentro, León XIV también puso en valor el legado de referentes de la fe argentina como Mama Antula, el cura Brochero y Ceferino Namuncurá, cuyas vidas representan ejemplos de entrega y servicio.

Finalmente, retomó el espíritu de Francisco con un llamado a sostener una Iglesia cercana, comprometida y en movimiento, al expresar: “¡Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío!”.