Tras la celebración de la misa, el Sumo Pontífice recorrió las calles del centro de la ciudad a bordo del papamóvil. Una multitud se acercó para saludarlo y demostrarle su afecto durante su visita.

La ciudad de Córdoba vivió un momento de profunda emoción con el paso del papa León XIV. Luego de la celebración de la misa, el Sumo Pontífice recorrió las principales calles del centro a bordo del papamóvil, en medio del entusiasmo de miles de personas que se acercaron para verlo de cerca.

Familias, jóvenes y adultos se congregaron a lo largo del recorrido para saludar al Papa, expresarle su cariño y ser parte de un acontecimiento especial.

Entre aplausos, muestras de afecto y una multitud que salió a su encuentro, León XIV protagonizó un nuevo momento de cercanía con los fieles, que acompañaron con entusiasmo su paso por la capital cordobesa.