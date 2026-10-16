La noticia fue confirmada por su familia. Tenía más de tres décadas de trayectoria en TN, eltrece y el Servicio Meteorológico Nacional.

Este viernes murió Fernando Confessore, meteorólogo, periodista e investigador científico que trabajó durante tres décadas al aire de TN. La noticia fue confirmada por su familia. Tenía 58 años y también había integrado el Servicio Meteorológico Nacional.

Confessore se desempeñó en el organismo oficial entre 1992 y 1994, según el dato consignado en la información difundida. Durante su carrera realizó cursos de nefoanálisis —estudio de las nubes para el análisis meteorológico— y meteorología aeronáutica. En Artear ingresó en 1995, donde además del pronóstico formó parte del equipo de TN Campo.

Trayectoria profesional

La comunicación de la muerte fue dada al aire por Mario Massaccesi, conductor de Tempraneros, quien lo describió como “un excelente compañero, buen padre y esposo”. También señaló: “Murió el que veías desde hace 30 años al aire de Todo Noticias. Se fue ‘el del tiempo’, que entró al canal en diciembre de 1995”.

Massaccesi agregó que Confessore mantenía un perfil bajo y que evitaba hablar de su vida privada. En ese tramo recordó que estaba casado y que tenía hijas, y lo definió como “un compañero excepcional, que siempre se dedicó a lo suyo y no tenía problemas con nadie”.

Última referencia al aire

El conductor también indicó que la noticia tomó al equipo “en shock” y que el fallecimiento ocurrió “esta madrugada”, aunque aclaró que no tenían mayores detalles. Según su mensaje, el canal se reacomodaría para continuar con la cobertura habitual y “honrarlo haciendo nuestro trabajo lo mejor posible”.

En la misma intervención, Massaccesi mencionó que Confessore era hincha de Boca Juniors. La confirmación familiar y la referencia al horario del fallecimiento quedaron como los datos concretos disponibles en la comunicación difundida por TN.