El hombre fue encontrado sin vida este viernes en su casa de Junín. El caso se vincula con la investigación por la muerte de su hijo, hallado el martes.

La muerte del padre de Nahuel González, el niño de 12 años hallado sin vida el martes 6 de octubre en un canal de riego de Mendoza, agregó un nuevo capítulo a la investigación judicial abierta en Junín. El fallecimiento del hombre se conoció mientras seguían las actuaciones policiales y judiciales para determinar cómo murió el menor. Según la información oficial, el padre se quitó la vida en su casa a las 8.30 de este viernes.

De acuerdo con la versión difundida, el hombre había manifestado desde el momento de la muerte de su hijo que quería quitarse la vida. La confirmación de su fallecimiento se produjo mientras en el domicilio trabajaban personal de Policía Científica y funcionarios judiciales. Ese despliegue se inscribe en las medidas de investigación que siguen abiertas para reconstruir lo ocurrido en la zona rural de Junín.

La búsqueda del menor comenzó el martes 6 de octubre en inmediaciones de la Ruta 60 y la calle Chileno Herrera, tras el aviso del padre. La información oficial indica que el niño estaba junto a él en un cauce de riego, que el hombre se ausentó por un instante y que, al regresar, ya no lo encontró en el lugar. A partir de ese reporte se activó un operativo con efectivos policiales, bomberos y personal especializado.

El cuerpo de Nahuel González fue hallado por integrantes del Grupo Operativo de Buceo atrapado en el canal, debajo de la Ruta 60. La causa continúa bajo análisis para establecer las circunstancias de la muerte y el recorrido que siguió el menor dentro del sistema de riego. Hasta ahora, el dato confirmado es que el hallazgo cerró un operativo de búsqueda que se extendió durante varias horas.

Impacto en la comunidad La muerte del niño generó repercusión en la comunidad educativa de Junín, donde cursaba en la Escuela 1-251 Presidente Marcelo Torcuato de Alvear. El establecimiento dispuso la suspensión de las clases presenciales durante el miércoles. Con el nuevo fallecimiento, la investigación judicial sigue abierta y el próximo paso será la continuidad de las actuaciones para precisar qué ocurrió en el cauce de riego y en qué estado se encontraba la secuencia que terminó con la muerte del menor.