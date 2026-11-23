La Nación informó que los comprobantes fueron confeccionados el 30 de diciembre de 2025 y enviados a TourProdEnter. La operatoria integra dos expedientes que tramita el juzgado de Paula Petazzi.

Una investigación publicada este lunes por La Nación reveló que la Asociación del Fútbol Argentino emitió 34 facturas por US$19,4 millones el 30 de diciembre de 2025, el mismo día de los allanamientos a la entidad.

Según el medio, los comprobantes fueron enviados al tesorero Pablo Toviggino a las 23:14 y estaban dirigidos a TourProdEnter LLC. Casi todos tenían numeración correlativa y habían sido confeccionados esa jornada. La información surge de documentación secuestrada por la Justicia y analizada por el diario.

Vínculo comercial

TourProdEnter, vinculada al empresario Javier Faroni, intervino en la recaudación de ingresos comerciales de la AFA en el exterior, relacionados con contratos de patrocinio, partidos y derechos. El nuevo informe se suma a otra investigación de La Nación, publicada el 4 de noviembre, que describió correos y chats sobre ese circuito. De acuerdo con aquella publicación, Toviggino recibía información sobre los ingresos de la empresa, instrucciones de facturación y rendiciones de cuentas.

Entre los documentos mencionados figuraban reportes firmados por Érica Gillette, esposa de Faroni, con montos percibidos, comisiones y saldos que debían transferirse a la entidad. También se identificó un documento denominado “archivo para Pablo”, utilizado para seguir contratos internacionales y pagos pendientes. Ese material fue citado como parte del seguimiento de la operatoria comercial en el exterior.

Expedientes en trámite

Según el relevamiento publicado este lunes por Noticias Argentinas, la relación entre la AFA y TourProdEnter forma parte de dos expedientes que tramitan ante el juzgado de Paula Petazzi. Uno investiga una presunta administración fraudulenta en el manejo de fondos recaudados en el exterior. El otro aborda posibles irregularidades contables y la omisión de registrar ingresos vinculados con el contrato entre la asociación y la empresa.

En ese marco, La Nación había informado el 7 de noviembre que Petazzi ordenó un exhorto a Estados Unidos para obtener información societaria y financiera. El requerimiento también incluyó datos sobre Claudio “Chiqui” Tapia, Toviggino, Faroni y Gillette. El objetivo de esas medidas es reconstruir la operatoria internacional y el recorrido de los fondos, mientras las posibles irregularidades y las responsabilidades de los involucrados continúan bajo investigación.