La Conferencia Episcopal Argentina pidió al Senado de la Nación que trate con urgencia el proyecto de ley de prevención de la ludopatía y regulación de las apuestas en línea, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y está a pocos días de perder estado parlamentario. La advertencia de la Iglesia se apoyó en el avance de las apuestas digitales y en sus efectos sobre niños, adolescentes y jóvenes. El planteo quedó formalizado en una carta abierta dirigida a los senadores.

“Señoras y señores senadores: les solicitamos que no dejen morir este proyecto de ley. Dejarlo morir es también ser parte de esa muerte silenciosa que amenaza la vida y el futuro de tantos jóvenes”, expresó la CEA en el texto titulado “Es un soplo la vida… pero el bien permanece”. La misiva sostuvo que el tratamiento legislativo sigue pendiente pese a que la iniciativa fue aprobada hace dos años por la Cámara baja. Según el documento, la demora deja sin respuesta una problemática que ya impacta en numerosas familias argentinas.

Advertencia institucional El documento, firmado por el presidente de la CEA y arzobispo de Mendoza, monseñor Marcelo Colombo, junto con otras autoridades del organismo, señaló que la expansión de las apuestas en línea no se limita a pérdidas económicas. También mencionó adicciones, deterioro de los vínculos familiares y frustración de proyectos personales. En ese marco, los obispos afirmaron: “La sociedad necesita respuestas concretas, no nuevas postergaciones”.

La carta agregó que detrás de esta problemática aparecen “familias que sufren, deudas económicas crecientes, adicciones, vínculos que se deterioran y proyectos de vida que se frustran”. Además, advirtió que en los casos más graves “también aparecen la desesperación y el riesgo de suicidio”. La CEA cuestionó que una iniciativa de esta magnitud pueda quedar sin tratamiento parlamentario y subrayó que la ciudadanía tiene derecho a conocer la posición de sus representantes sobre la ludopatía juvenil.

Firmas y próximos pasos La Comisión Ejecutiva de la CEA recordó palabras atribuidas al papa León XIV durante su reciente visita a Argentina: “es un soplo la vida… pero perdura el bien”, y las vinculó con la necesidad de proteger la dignidad humana y priorizar el bienestar de las nuevas generaciones. El documento lleva también las firmas del arzobispo de Córdoba y vicepresidente primero de la CEA, cardenal Ángel Rossi; del obispo de Jujuy y vicepresidente segundo, César Daniel Fernández; y del obispo auxiliar de San Isidro y secretario general, Raúl Pizarro. El punto inmediato sigue siendo el tratamiento en la Cámara alta antes de que el proyecto pierda estado parlamentario.