El hecho ocurrió en Luján de Cuyo , sobre el canal Cacique Guaymallén . Bomberos y policías hicieron un operativo de búsqueda que terminó con ambos fallecidos.

Una tragedia ocurrió este miércoles en Luján de Cuyo, Mendoza, cuando un nene de 8 años cayó al canal de agua Cacique Guaymallén y su padre se arrojó para rescatarlo. Según la información difundida, la corriente arrastró a ambos y ninguno logró salir con vida. El episodio activó un operativo de emergencia con participación de la Policía y Bomberos.

De acuerdo con lo informado, el hecho se produjo durante la mañana. El menor cayó al agua y el hombre se lanzó de inmediato al cauce para intentar ayudarlo, pero la fuerza de la corriente los llevó hacia distintos sectores del canal. La situación motivó la intervención de los equipos de rescate en varios puntos del recorrido.

Operativo de búsqueda

Tras la alerta, la Policía puso en marcha un despliegue junto con personal de Bomberos para localizar al padre y al niño. Las tareas se vieron dificultadas por el importante caudal de agua que circulaba por el canal, según se consignó en la cobertura del hecho. Para facilitar el trabajo de los rescatistas, se interrumpió el suministro de agua.

Según informó el medio mendocino El Sol, la corriente arrastró al padre hasta las inmediaciones de calle Besares, donde fue localizado por los equipos que participaban del procedimiento. A partir de ese hallazgo, continuó la búsqueda del nene en distintos sectores del cauce. Horas más tarde, los efectivos encontraron al niño sin vida en otro tramo del canal.

La secuencia cerró con la confirmación de la muerte de ambos, después de que el hombre intentara rescatar a su hijo. El caso dejó en evidencia la peligrosidad de los cauces de agua con caudal elevado y la complejidad de los operativos de búsqueda en esos entornos. No se informaron, en el material disponible, otros datos sobre la identidad de las víctimas ni sobre eventuales actuaciones judiciales posteriores.