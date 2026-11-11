El intendente de Rawson fue invitado por Axel Kicillof a la celebración prevista para el 11 de noviembre. La misa será en la Plaza Belgrano, frente a la basílica de Luján.

El intendente de Rawson, Carlos Munisaga, ya se encuentra en Luján, provincia de Buenos Aires, para participar de la misa prevista con la presencia del papa León XIV. La celebración está anunciada para este miércoles 11 de noviembre, a las 10, en la Plaza Belgrano, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La actividad reunirá a fieles y peregrinos de distintos puntos del país en uno de los principales centros de peregrinación de la Argentina. En ese marco, la presencia del jefe comunal sanjuanino se inscribe como una representación institucional del departamento en un acto religioso de alcance nacional e internacional.

Invitación oficial La participación de Munisaga responde a una invitación especial del gobernador bonaerense, Axel Kicillof. El dato fue informado en el marco de la agenda de la celebración, sin que se hayan detallado otros aspectos protocolares vinculados con el encuentro.

A través de sus redes sociales, el intendente expresó: “Ya en Luján, viviendo un momento histórico para nuestro pueblo. Esperamos con muchísima emoción, alegría y fe, junto a millones de personas, la llegada de nuestro Padre, el Papa León XIV. Venimos con el corazón lleno y con todo el amor de los rawsinos y rawsinas para compartir este momento tan especial”.

La misa se realizará en un lugar de fuerte centralidad para la Iglesia católica en la Argentina y concentrará atención por la presencia del Sumo Pontífice. Tras la ceremonia, no se informaron por el momento otras actividades oficiales vinculadas a la visita ni precisiones adicionales sobre la agenda del mandatario comunal.