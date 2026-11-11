Este miércoles 11 comienzan las acreditaciones para jubilaciones mínimas y asignaciones sociales. El calendario tiene cambios por los feriados durante la visita del papa León XIV.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) continúa con su calendario de pagos de noviembre de 2026 y este miércoles 11 comienzan las acreditaciones para distintos grupos de beneficiarios. Jubilados, pensionados, titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) deben verificar la terminación de su Documento Nacional de Identidad para conocer la fecha de cobro.

El cronograma de este mes presenta modificaciones vinculadas con los feriados especiales establecidos durante la visita del papa León XIV a la Argentina. Por ese motivo, la consulta del calendario reprogramado resulta necesaria para identificar las fechas correspondientes a cada prestación y evitar confusiones en los días de acreditación.

Pagos de este miércoles Según el calendario difundido para noviembre, este miércoles cobran los jubilados que perciben hasta un haber mínimo con DNI terminado en 0, además de los titulares de AUH y otras asignaciones alcanzadas por la jornada. También figuran las Asignaciones por Embarazo (AUE) con terminación 0 y las PNC con documentos terminados en 0 y 1.

Las jubilaciones y pensiones tendrán durante noviembre un incremento del 1,93%, correspondiente a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre. En paralelo, el bono extraordinario de $70.000 destinado a quienes perciben los haberes más bajos todavía requiere confirmación oficial para este período, según el texto difundido.

Otras prestaciones Las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Nacimiento y Adopción inician el período de pago para todas las terminaciones de DNI. Lo mismo ocurre con las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas, que comienzan su acreditación para todas las terminaciones de documento. En tanto, los beneficiarios de la Prestación por Desempleo deberán esperar hasta el 25 de noviembre, fecha en la que comenzarán los pagos correspondientes a esa prestación.