El papa celebró una vigilia con música, oración y lectura del Evangelio en el Monumento de los Españoles. Agradeció el recibimiento y llamó a no arrodillarse ante los ídolos de este tiempo.

El papa León XIV encabezó este encuentro con jóvenes en el Monumento de los Españoles, sobre la avenida del Libertador, donde se estimó la presencia de más de un millón de personas. La celebración combinó vigilia, oración, música y una puesta simbólica con velas encendidas por los asistentes. En ese marco, el pontífice agradeció el recibimiento y dejó un mensaje dirigido a los presentes.

La actividad continuó con la lectura del Evangelio de San Marcos, centrada en el pasaje de Jesús y Bartimeo, el hombre ciego que recupera la vista tras pedir ayuda. El texto fue presentado como una referencia a la fe, la confianza y la decisión de ponerse en camino para seguir a Jesús. Ese pasaje quedó además vinculado con el lema de la vigilia: “¡Ánimo, levántate! Él te llama”.

Oración y mensaje

Durante la oración comunitaria, una de las jóvenes invitó a rezar al “Cristo de las redes”, al que describió como una presencia que no abandona, y pidió especialmente por las personas que se sienten descartadas o al margen de la sociedad. Luego, el papa sostuvo: “El Espíritu Santo nos une como Iglesia, nos enciende el corazón con un fuego creciente. Recemos a este Espíritu para que nos abra el corazón para escuchar a Jesús”. A continuación, otro joven agregó: “Espíritu Santo, te pedimos que desciendas sobre nuestros corazones. Vení a nuestra vida”.

Recibimiento argentino

El pontífice destacó la bienvenida recibida por parte de los jóvenes argentinos que se acercaron hasta el Monumento de los Españoles. “Antes que todo, muy buenas noches y gracias. ¡Qué maravillosa acogida! Una bienvenida que quizás solo la Argentina puede dar!”, expresó León XIV, y el público respondió con el canto “¡Olé, olé, olé, León, León!”. Más tarde, tras responderle a Agustina Flores, le agradeció su compromiso con los niños y la alentó a continuar con esa tarea.

En ese intercambio, el papa le dijo: “Agustina, gracias por el cariño con que acompañás a estos chicos. Comprendo lo que sentís, pero no pierdas la esperanza”. También citó una reflexión de San Ignacio de Loyola: “Actuá como si todo dependiera de vos, pero en realidad todo depende de Dios”. La vigilia sumó después un número teatral y la interpretación de Nahuel Pennisi, que cantó con guitarra criolla “Yo vengo a ofrecer mi corazón”, de Fito Páez.

Mensaje final

En su intervención, León XIV pidió a los jóvenes que no se arrodillen ante “los ídolos de este tiempo”. La actividad quedó planteada como uno de los momentos centrales del encuentro religioso y se desarrolló con una convocatoria masiva en la ciudad de Buenos Aires. El dato a seguir es la continuidad de la agenda papal y las actividades previstas en torno a la presencia del pontífice en el país.