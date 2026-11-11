El Papa tendrá una visita privada a Devoto y luego presidirá la misa frente a la Basílica de Luján. Por la tarde partirá desde Ezeiza rumbo a Perú.

El papa León XIV cumplirá este miércoles 11 de noviembre su última jornada en la Argentina con una visita al Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires, en Villa Devoto, y una misa frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. La agenda concluirá con su partida desde el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, hacia Perú.

Las actividades comenzarán a las 8:00 con una visita privada al Servicio Penitenciario Federal, donde el Sumo Pontífice mantendrá un encuentro con 80 presos que aún no fueron trasladados a Marcos Paz. Se trata de una instancia incluida en el recorrido pontificio por el país y sin acceso público.

Acto central en Luján

Luego, León XIV se trasladará a Luján para presidir la Santa Misa, prevista para las 10:00 en la plaza ubicada frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján. Será el último gran acto público de su visita y convocará a fieles llegados desde distintos puntos del país. El Municipio de Luján confirmó además el recorrido del papamóvil por la avenida Nuestra Señora de Luján, desde la rotonda de acceso hasta la Plaza Belgrano.

Operativo de seguridad y asistencia

Según la organización, el dispositivo contará con más de 15.000 voluntarios, efectivos policiales, personal de Defensa Civil y Bomberos. También se instalarán más de 80 postas de cuidado, 51 puestos sanitarios, hospitales intermedios, espacios de atención de emergencias y pantallas de video y audio en distintos sectores. La logística busca ordenar el desplazamiento de los peregrinos y sostener la atención sanitaria durante la ceremonia.

Una vez concluida la misa, el Papa se dirigirá al Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini, en Ezeiza, donde a las 13:30 está prevista la ceremonia oficial de despedida. A las 14:00 partirá rumbo a Lima, Perú, para continuar su gira apostólica por América Latina. Con esa salida quedará cerrada una visita de cuatro días que incluyó actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján, y que marcó el regreso de un pontífice a la Argentina después de 39 años, desde la visita de Juan Pablo II en 1987.