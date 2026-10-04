El Presidente respalda a Flávio Bolsonaro y espera los resultados de este domingo. En el Gobierno admiten que un triunfo suyo podría alterar la disputa por el liderazgo de la derecha regional.

El presidente Javier Milei sigue de cerca las elecciones de Brasil de este domingo y mantiene su respaldo al candidato derechista Flávio Bolsonaro, en una definición que en el oficialismo leen también en clave regional. En la administración libertaria admiten que un eventual triunfo del senador brasileño podría modificar el tablero político sudamericano y afectar la estrategia de posicionamiento internacional del mandatario argentino.

“Milei es genuino en sus deseos. Cree en el cambio y está convencido de que Brasil tiene que ser parte. Está más allá de cualquier especulación política”, afirmó un funcionario al referirse a los comicios para definir al próximo presidente del país vecino. La declaración busca despegar el respaldo presidencial de cualquier cálculo electoral inmediato, aunque dentro del Gobierno conviven miradas distintas sobre sus efectos.

Impacto regional Algunas voces de la administración libertaria sostienen que una victoria del hijo de Jair Bolsonaro podría complicar el objetivo de consolidar a Milei como referente de la derecha latinoamericana y como uno de los principales interlocutores del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La preocupación se vincula con el peso específico de Brasil en la región y con la posibilidad de que aparezca otro jefe de Estado con una agenda similar a la del mandatario argentino.

De todos modos, en el entorno presidencial remarcan que el interés de Milei por un buen desempeño de Bolsonaro es “genuino” y que el escenario cambió respecto de meses atrás. “Ya llegar al balotaje es un triunfo para Flávio. Milei puso el cuerpo para que le vaya bien. Ya nadie habla de que Lula gana cómodo en primera vuelta”, señalaron desde la Casa Rosada. Las últimas encuestas, según ese diagnóstico, muestran una competencia más ajustada.

Seguimiento y agenda Personas que frecuentaron al Presidente en estos días aseguraron que siguió en detalle la campaña brasileña y que podría volver a comunicarse con el senador del Partido Liberal una vez conocidos los resultados. La primera vuelta se realiza este domingo 4 de octubre y, si ningún candidato supera la mitad de los votos válidos, la segunda vuelta será el 25 de octubre. En paralelo, en el Gobierno no descartan una visita de apoyo ante una eventual segunda ronda, aunque Milei tiene previsto un nuevo viaje a Estados Unidos para mediados de octubre.

Tensión diplomática La relación entre Milei y Lula atraviesa uno de sus momentos de mayor tensión y ese clima se trasladó al vínculo diplomático entre Argentina y Brasil, que permanece degradado. Con los primeros resultados previstos para esta tarde, el Gobierno definirá sus próximos pasos en función de si la elección se resuelve en primera vuelta o si se abre una segunda instancia a fin de mes.