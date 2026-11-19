El feriado se trasladará al lunes 23 de noviembre y conformará un fin de semana largo de tres días. En diciembre quedan tres fechas de descanso en el calendario nacional.

El próximo lunes 23 de noviembre será feriado nacional en todo el país y completará un fin de semana largo de tres días. La fecha corresponde al Día de la Soberanía Nacional, que se conmemora cada 20 de noviembre pero este año fue trasladada para ordenar el calendario de descanso.

La medida alcanza a todas las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De ese modo, el descanso quedará conformado por sábado 21, domingo 22 y lunes 23 de noviembre. El traslado responde a lo previsto por la Ley 27.399, que regula los feriados nacionales y dispone que los que caen un jueves o viernes pasen al lunes siguiente.

Antecedente histórico

El Día de la Soberanía Nacional recuerda la Batalla de la Vuelta de Obligado, ocurrida el 20 de noviembre de 1845. En ese episodio, las fuerzas de la Confederación Argentina enfrentaron a una flota anglo-francesa que buscaba navegar libremente por los ríos interiores del territorio nacional. El combate tuvo lugar en el río Paraná, cerca de la localidad bonaerense de San Pedro.

Según el relato histórico, Francia e Inglaterra desconocían la autoridad de Juan Manuel de Rosas sobre las relaciones exteriores de la Confederación y pretendían garantizar la libre navegación para sus intereses comerciales. Frente al avance de las embarcaciones extranjeras, las fuerzas argentinas organizaron una defensa con tres cadenas atravesadas sobre el río y sostenidas por 24 embarcaciones, algunas cargadas con explosivos. La batalla se extendió durante varias horas y terminó con el avance de la flota europea, que rompió las cadenas.

Qué queda en el calendario

Después del feriado del lunes 23 de noviembre, el calendario nacional todavía prevé otras jornadas de descanso en diciembre. El lunes 7 de diciembre será día no laborable con fines turísticos, el martes 8 de diciembre será feriado inamovible por el Día de la Inmaculada Concepción de María y el viernes 25 de diciembre será feriado inamovible por Navidad. Con esas fechas, el cierre de 2026 todavía ofrece tres instancias para organizar actividad comercial, viajes o descansos programados.