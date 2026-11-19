Anses actualizó la prestación por desempleo para diciembre de 2026 . El monto depende de los aportes y del salario previo, con piso y tope vinculados al SMVM.

La Prestación por Desempleo de Anses tendrá nuevos montos en diciembre de 2026 para las personas que quedaron sin trabajo. El beneficio se calcula según el sueldo previo del trabajador, aunque con un piso y un tope atados al Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que fija el rango de cobertura. Esa actualización incide sobre quienes acceden al régimen tras una desvinculación sin causa imputable al trabajador.

Montos vigentes

En diciembre, el valor mínimo será de $203.200 y el máximo de $406.400. Los importes surgen de la actualización del salario mínimo dispuesta por la Secretaría de Trabajo mediante la Resolución 4/2026. La normativa establece que la ayuda no puede ser inferior al 50% del SMVM ni superar el 100% de ese indicador. Por ese motivo, el haber se modifica cada vez que se actualiza el salario mínimo.

El monto que percibe cada beneficiario depende de sus ingresos anteriores y de los porcentajes previstos por el régimen. Anses realiza un cálculo individual y aplica los límites vigentes, por lo que no todos los titulares cobran la misma suma. En términos prácticos, el beneficio funciona como un ingreso transitorio mientras se mantiene la situación de desempleo y dentro de los parámetros legales establecidos.

Quiénes pueden acceder

La prestación está destinada a trabajadores en relación de dependencia que quedaron sin empleo por causas ajenas a su voluntad. Entre las situaciones contempladas figuran el despido sin justa causa, la finalización de un contrato laboral, la quiebra o cierre de la empresa y el despido indirecto justificado, cuando se cumplen las condiciones legales. Además, se exige un mínimo de aportes al Fondo Nacional de Empleo: en el régimen general, al menos seis meses de cotizaciones durante los tres años anteriores al despido.

Para los trabajadores eventuales y de temporada rigen requisitos específicos, de acuerdo con su modalidad de contratación. La cantidad de cuotas también varía según los aportes registrados antes de la desvinculación: de 6 a 11 meses corresponden 2 cuotas; de 12 a 23 meses, 4; de 24 a 35 meses, 8; y desde 36 meses, hasta 12 cuotas. Las personas de 45 años o más pueden acceder a una extensión automática de seis meses, según las condiciones previstas para el beneficio.

Trámite y documentación

La solicitud puede iniciarse dentro de los 90 días hábiles posteriores al despido. Si la presentación se realiza fuera de ese plazo, Anses puede descontar del período de cobertura los días transcurridos desde el vencimiento. El trámite es gratuito y se gestiona por internet a través de Atención Virtual, con CUIL y Clave de la Seguridad Social, o de manera presencial en una oficina del organismo con turno previo.

Para completar la gestión, se debe presentar el DNI y la documentación que acredite el fin de la relación laboral. Según el caso, puede tratarse del telegrama de despido, una comunicación de despido, el contrato vencido o los comprobantes sobre el cierre de la empresa. El esquema queda así sujeto a dos variables centrales: la acreditación de la desvinculación y el cumplimiento de los aportes exigidos por la normativa vigente.