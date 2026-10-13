Las lluvias del lunes a la noche y del martes a la madrugada dejaron calles anegadas, daños en viviendas y evacuaciones en varios departamentos.

La vecina provincia de Mendoza registró al menos 92 incidentes por un fuerte temporal que afectó a distintos departamentos y obligó a desplegar operativos de emergencia. El reporte fue difundido por Defensa Civil y comprendió inundaciones, derrumbes y daños ocasionados por las precipitaciones. La situación tuvo impacto en zonas urbanas y en la circulación vehicular, con anegamientos en calles y afectación de viviendas.

Evacuaciones y daños

Uno de los sectores más comprometidos fue el complejo habitacional Viñas del Carril, en la zona donde confluyen Maipú, Guaymallén y Lavalle. El desborde de un canal inundó varias calles y obligó a los Bomberos Voluntarios a evacuar al menos a cinco personas, que fueron trasladadas al Polideportivo Nicolino Loche. En San Martín, una vivienda se derrumbó y sus ocupantes también debieron ser evacuados. Además, se reportaron árboles caídos, filtraciones en casas y daños por granizo en distintos puntos de la provincia.

Movilidad y asistencia

El temporal complicó el tránsito en varias zonas y dejó calles convertidas en lagunas, según las imágenes difundidas durante la mañana. También se observaron vehículos avanzando entre el agua y vecinos retirando el líquido que ingresó a sus hogares. Algunas familias pasaron la noche fuera de sus viviendas, mientras los equipos de emergencia continuaban con tareas de asistencia y evaluación de daños durante el mediodía.

La provincia quedó en alerta ante la posibilidad de nuevas tormentas y de nuevas complicaciones en los próximos meses, en un contexto en el que las lluvias intensas vuelven a exponer la vulnerabilidad de calles, viviendas y sistemas de drenaje. Por la cercanía geográfica con San Juan, el episodio también funciona como antecedente para el seguimiento de eventuales impactos regionales si se repiten precipitaciones de similar magnitud.