Los médicos de cabecera y odontólogos que atienden a afiliados del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) harán un paro nacional de 96 horas desde este martes 13 hasta el viernes 16 de octubre. La medida fue convocada por la Asociación de Profesionales de la Salud (APPAMIA) en reclamo de una actualización de los valores que reciben por sus prestaciones. El conflicto impactará en la atención habitual de los jubilados y pensionados afiliados al organismo en todo el país.

Durante las cuatro jornadas no se realizarán consultas de rutina, se suspenderán los turnos programados y quedarán interrumpidas las derivaciones y la emisión de recetas habituales. Según lo informado por las entidades médicas, se garantizarán únicamente las guardias mínimas y las prescripciones por urgencias médicas. La medida expone la tensión entre el esquema de pagos por afiliado y el aumento de los costos de funcionamiento de los consultorios.

Los reclamos Uno de los planteos centrales apunta al monto fijo mensual que los profesionales cobran por cada afiliado atendido. De acuerdo con APPAMIA, los médicos de cabecera buscan que el pago pase de $2.700 a $4.500 por paciente, lo que la entidad calcula como un incremento del 67%. En el caso de los odontólogos, el pedido es elevar los valores actuales de $374 a un mínimo de $1.500. La organización sindical sostuvo además que los ingresos reales del sector se redujeron a la mitad desde abril, mientras que los gastos de insumos siguieron en aumento.

La respuesta de PAMI Desde el organismo indicaron que continúan abiertos los canales de diálogo con las entidades que representan a los profesionales, con el objetivo de revisar las tarifas de acuerdo con las posibilidades presupuestarias. También señalaron que avanzan en un proceso de ordenamiento del sistema iniciado en abril, orientado a brindar mayor estabilidad al esquema de atención y unificar los valores por afiliado. PAMI agregó que los profesionales perciben montos adicionales por las visitas domiciliarias y por las prestaciones realizadas fuera de la cápita asignada.

Qué deben prever los afiliados Ante la interrupción de la atención habitual, las entidades médicas recomendaron que los afiliados se comuniquen con sus médicos de cabecera para consultar qué ocurrirá con los turnos previstos entre el martes 13 y el viernes 16. También sugirieron verificar con anticipación si la consulta será reprogramada y cómo proceder en caso de necesitar una receta o atención durante esos días. La medida se extenderá por cuatro jornadas consecutivas y afectará a médicos de cabecera y odontólogos de PAMI en todo el país, con excepción de las prestaciones mínimas previstas para situaciones urgentes.