La protesta será del martes 13 al viernes 16 por honorarios y costos de atención. Se suspenderán turnos y solo habrá urgencias.

Los médicos de cabecera y odontólogos de PAMI realizarán un paro nacional de 96 horas entre el martes 13 y el viernes 16, en reclamo por el atraso en sus ingresos y el aumento de los costos de los insumos de consultorio. La medida alcanzará a todo el país y afectará la atención programada de los afiliados. Según la convocatoria, durante esas jornadas solo se garantizarán las urgencias.

La protesta fue convocada por la Asociación de Profesionales de la Salud (APPAMIA). La entidad sostiene que los médicos de cabecera perciben actualmente $2.700 por cada afiliado y reclaman llevar ese monto a $4.500. En el caso de los odontólogos, la remuneración informada es de $374 por paciente, mientras que el pedido se ubica entre $1.500 y $3.000.

Los profesionales afirmaron que sus ingresos reales “cayeron a la mitad desde abril”, una situación que vinculan con el retraso de los honorarios y con el encarecimiento de los materiales utilizados en los consultorios. Ese planteo explica el alcance del paro y la decisión de suspender la actividad habitual durante cuatro días completos. La medida se inscribe en un conflicto que, según la organización convocante, lleva varios meses.

Qué servicios se interrumpen

Durante el paro quedarán suspendidos los turnos programados, las consultas de rutina, las derivaciones a especialistas y las transcripciones de recetas habituales. También se verá afectada la atención administrativa vinculada con esas prácticas. La convocatoria aclaró que los únicos servicios garantizados serán las guardias mínimas y las recetas consideradas de urgencia médica.

Recomendación a los afiliados

Para los pacientes que tengan turno en esas fechas, las entidades médicas recomendaron comunicarse previamente con el profesional con el que se atienden de manera habitual. El objetivo es confirmar si la consulta o práctica será reprogramada. Hasta el momento, la medida está prevista para desarrollarse entre el 13 y el 16, con alcance nacional y sin atención regular en consultorios durante ese lapso.