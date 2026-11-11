El cantante se presentó ante miles de fieles en la Basílica de Luján . Interpretó temas de su repertorio y Solo le pido a Dios fue coreado por el público.

Luciano Pereyra encabezó la previa musical de la jornada religiosa que reunió a miles de fieles en la Basílica de Luján, a la espera de la llegada del papa León XIV para la misa de clausura de su gira.

El artista se presentó ante una multitud que colmó la Plaza Belgrano y ofreció un repertorio centrado en canciones de tono religioso y fraternal. El momento de mayor participación del público se produjo con la interpretación de Solo le pido a Dios, de León Gieco, que fue coreada por familias y peregrinos frente a la fachada de la Basílica.

Durante el espectáculo, que fue el número artístico principal antes del inicio del acto litúrgico, Pereyra también interpretó Si no es contigo y Seré. La presentación se desarrolló en la ciudad bonaerense donde el músico nació, un dato que sumó un componente local a la convocatoria religiosa.

La actuación formó parte de una celebración que tuvo como eje la misa encabezada por el Santo Padre y la concentración de devotos en uno de los principales centros de peregrinación del país. En ese marco, el show funcionó como antesala de una ceremonia de alcance masivo en la que confluyeron liturgia y música popular.

La actividad quedó concentrada en el entorno de la Basílica y la Plaza Belgrano, donde se mantuvo la espera de los fieles hasta el inicio del acto central. La misa de clausura de la gira papal fue el punto de cierre de la jornada convocada en Luján.