El Papa se reunió con internos de la cárcel de Devoto que aún no fueron trasladados a Marcos Paz. El Servicio Penitenciario Federal informó que ya movió más del 93% de los presos.

El papa León XIV visitó este miércoles la cárcel de Devoto y mantuvo un encuentro con más de 70 internos que todavía no fueron trasladados a la nueva prisión de Marcos Paz. La actividad se desarrolló en el cierre de su visita a Argentina y tuvo como eje un mensaje sobre reinserción y esperanza.

La agenda comenzó a las 8, cuando la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, recibió al Sumo Pontífice en el ingreso al establecimiento. Según el relato oficial de la actividad, en ese penal se realizaron recientemente operativos para trasladar a 1.400 reclusos a la nueva unidad penitenciaria, en el marco del proceso de desocupación de la cárcel porteña.

Encuentro con internos

La reunión se hizo en el gimnasio del establecimiento, que fue acondicionado y decorado para la ocasión. Participaron internos que están en la última etapa de su condena y que fueron beneficiados por su buena conducta, de acuerdo con lo informado. En lugar del tradicional rito del lavado de pies, se escucharon las voces de los reclusos y se entregaron obsequios al Papa, algunos elaborados por ellos mismos.

También estuvieron presentes funcionarios del Servicio Penitenciario Federal y miembros de la Pastoral Carcelaria de la Iglesia católica. En ese marco, León XIV les dijo: “Una nueva vida es posible: ese es el mensaje que espero que todos podamos llevar en nuestro corazón, yo inclusive. Es la esperanza que necesitamos”. Agregó además: “El mal que asedia el corazón humano arruina a la sociedad y la vida de muchas personas, llegando a extremos de inhumanidad. Sin embargo, aún cuando el ser humano se deshumaniza y provoca tragedias, una pequeña luz sigue brillando y sigue siendo capaz de reavivarse”.

Traslados en marcha

A mediados de octubre, el Servicio Penitenciario Federal informó que ya había trasladado a más del 93% de los presos desde Devoto hacia Marcos Paz. Después de la visita papal, la previsión oficial es completar la desocupación definitiva del penal antes de fin de año. Ese cronograma deja pendiente el cierre del proceso de traslado en una cárcel ubicada en el corazón del barrio porteño.