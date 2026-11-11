El papa presidió la celebración frente a la Basílica de Luján en su última misa en la Argentina. El operativo incluyó 12.000 efectivos y cortes en el Acceso Oeste.

El papa León XIV encabezó este miércoles una multitudinaria misa en la Basílica de Luján, ante más de 2 millones de personas, según la referencia difundida en la cobertura del acto. Se trató de su última celebración religiosa antes de partir desde la Argentina rumbo a Perú. Durante la ceremonia, el Santo Padre vistió una casulla celeste y blanca.

El desplazamiento del papamóvil se realizó desde la rotonda de acceso a la ciudad, por el Acceso Oeste, hasta la Plaza Belgrano. En ese trayecto se colocaron vallas para ordenar la visibilidad de los fieles, como también ocurrió en los pasos previos por Buenos Aires y Córdoba. La organización buscó canalizar la circulación de personas en un operativo de alta concurrencia.

Operativo de seguridad La cobertura estuvo a cargo de 12.000 efectivos policiales, entre la Policía Federal y la Policía Bonaerense, con tareas de prevención, control y vigilancia de accesos. Además, el Acceso Oeste permaneció cortado en ambos sentidos desde la Avenida General Paz hasta Luján. Como alternativa vial, se recomendó utilizar la antigua traza de la Ruta 7.

Presencias políticas La ceremonia contó con la asistencia del gobernador Axel Kicillof y con invitados de distintos sectores políticos, entre ellos gobernadores, intendentes y dirigentes. Por el Gabinete nacional estuvieron el canciller Pablo Quirno, el jefe de Gabinete Diego Santilli, el ministro de Salud Mario Lugones, el secretario de Comunicación y Medios Fabián Fernández y el diputado nacional Sebastián Pareja. La presencia oficial mostró el peso institucional del cierre de la agenda papal en el país.

Despedida en Ezeiza El presidente Javier Milei y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, no asistieron a Luján. Ambos participaron de la ceremonia oficial prevista para las 13:30 en el Aeropuerto de Ezeiza, donde se realizó la despedida de León XIV de la Argentina. Ese acto quedó como el último tramo institucional de la visita antes de su salida del país.