El director nacional de Arbitraje de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Federico Beligoy, fue denunciado penalmente por presunto lavado de dinero. La presentación la hizo el legislador porteño de la Coalición Cívica, Facundo Del Gaiso, quien pidió investigar el origen de fondos y una serie de operaciones inmobiliarias.

La denuncia se conoció después de que trascendieran documentos que muestran que Beligoy recibió pagos de la AFA por más de $420 millones, a valores actualizados, desde 2020. También quedó bajo análisis la compra de un departamento en Villa Devoto por un precio declarado inferior a referencias del mercado inmobiliario. Del Gaiso presentó el escrito ayer ante la Justicia federal, y solicitó revisar los movimientos de dinero entre la entidad que preside Claudio “Chiqui” Tapia y el responsable del arbitraje argentino.

Pagos y registros contables

La documentación contable de la AFA permitió identificar dos etapas de pagos a Beligoy, realizadas mediante entregas de efectivo y transferencias bancarias. La primera se extendió entre noviembre de 2020 y abril de 2022, con 20 desembolsos en efectivo por más de $10,8 millones de entonces, equivalentes a aproximadamente $306 millones actualizados a noviembre de 2026. Luego, entre agosto de 2024 y marzo de 2025, aparecieron nuevas operaciones bancarias por $78 millones, registradas bajo conceptos como “asesoramiento” y “seminarios”, que actualizados representan otros $124,4 millones. Ese material forma parte de una investigación judicial que tramita en el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.

Inmuebles y diferencias de precio

Otro de los puntos de la denuncia es la adquisición de una propiedad de aproximadamente 380 metros cuadrados en Villa Devoto, por la que Beligoy declaró haber pagado US$490.000. El inmueble tiene cuatro dormitorios, tres baños, terraza, parrilla y espacios de estacionamiento, y figura a nombre del dirigente junto con su esposa, Andrea Rosa Cordero. Según los registros inmobiliarios citados en la presentación, el valor declarado quedó por debajo de propiedades similares en esa zona de la Ciudad de Buenos Aires, donde unidades comparables del mismo emprendimiento fueron ofrecidas por aproximadamente US$710.000.

La denuncia busca determinar si existe correspondencia entre los ingresos declarados por Beligoy, los fondos recibidos de la AFA y las inversiones realizadas. En ese marco, Del Gaiso también pidió que se examine la inversión de US$261.490 en dos departamentos de La Plata que nunca llegaron a entregarse. La compra se concretó en mayo de 2024 a través de un emprendimiento relacionado con Abes Desarrolladora de Negocios SRL, empresa investigada por presuntas estafas, administración fraudulenta y asociación ilícita. El proyecto quedó inconcluso y dejó entre 150 y 160 inversores perjudicados, entre ellos el exfutbolista y entrenador Pedro Troglio.

Otra línea de revisión

La presentación incorpora además referencias a Beshoes S.A., una sociedad vinculada al dirigente que habría obtenido numerosas autorizaciones para importar calzado desde Brasil durante la gestión de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía. Esas operaciones se realizaron bajo el sistema SIRA (Sistema de Importaciones de la República Argentina), utilizado durante el gobierno anterior para administrar importaciones en un contexto de restricciones cambiarias. Del Gaiso pidió revisar esa actividad comercial para establecer si guarda relación con los movimientos patrimoniales bajo sospecha.

La denuncia no es la primera que el legislador de la Coalición Cívica presenta contra Beligoy. En 2024 ya lo había denunciado por presuntas irregularidades vinculadas con los arbitrajes y posibles conexiones con apuestas ilegales. Ahora, la investigación federal deberá determinar si los elementos aportados alcanzan para avanzar sobre el origen de los fondos, las operaciones inmobiliarias y las actividades empresariales mencionadas en el escrito.