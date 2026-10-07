La exfuncionaria municipal es una de las siete imputadas por la presunta sustracción y ocultamiento. El debate se reanuda este miércoles en Corrientes tras una semana sin audiencias.

La exfuncionaria municipal María Victoria Caillava declara este miércoles por primera vez en el juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, en una causa en la que está imputada junto con otras seis personas por la presunta sustracción y ocultamiento del nene. La audiencia se realizará en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, donde funciona el Tribunal Oral Federal de Corrientes. El debate se retoma después de una semana sin audiencias.

El expediente tiene como referencia central la última vez que se vio al chico, el 13 de junio de 2024, luego de un almuerzo familiar en la localidad correntina de 9 de Julio. Caillava será la cuarta imputada de la causa principal en declarar ante los jueces, después de Laudelina Peña, Antonio Bernardino Benítez y el excomisario Walter Maciel. Su testimonio es seguido con atención porque permaneció en silencio durante los primeros meses del debate y su defensa anticipó que expondrá su versión de los hechos.

Los puntos bajo análisis

Uno de los ejes de su declaración será su estado de salud en las horas posteriores a la desaparición de Loan, según explicó su abogado, Ernesto González, a Radio Sudamericana. Durante el juicio, distintos testimonios pusieron en duda el supuesto cuadro de tos que ella había mencionado y también surgieron cuestionamientos sobre la consulta médica que realizó en Corrientes al día siguiente. La exfuncionaria también hablará sobre el almuerzo en la casa de la abuela Catalina y su salida del lugar junto a su marido, Carlos Guido Pérez.

La pareja viajó a Corrientes horas después de la desaparición de Loan, un movimiento que fue analizado durante la investigación. Otro elemento observado en el debate fue la camioneta Ford Ranger blanca que utilizaban Caillava y Pérez. En una de las audiencias, un perito indicó que se detectó una reacción al luminol en la parte delantera del vehículo, aunque aclaró que durante el procedimiento le informaron que podía corresponder a restos de insectos.

Testigos y próximos pasos

Caillava también fue mencionada en declaraciones de otros imputados durante el juicio, entre ellos Laudelina Peña y Walter Maciel, que aportaron sus propias versiones sobre lo ocurrido alrededor de la desaparición del niño. Este miércoles además declararán tres efectivos de la Policía Federal que participaron de la investigación: José María Rodríguez, Lisandro Ariel Sánchez y Pablo Fernando Culshaw. Fueron citados como testigos por el fiscal federal Carlos Schaefer.

Para este jueves está prevista la declaración de Jorge Luciano Bertón, hijo de Caillava, además de otros testigos. Bertón no está imputado en la causa y colaboró durante la búsqueda de Loan. En paralelo, la querella mantiene pedidos vinculados con la búsqueda del nene, entre ellos el drenaje de las lagunas 1 y 4 de 9 de Julio, que ya habían sido rastrilladas durante la investigación sin resultados relevantes.