En Córdoba, un cura relató secuelas permanentes tras una cirugía y cómo sostuvo su ministerio. El papa León XIV lo abrazó al terminar.

En el marco de su visita pastoral a Córdoba, el papa León XIV escuchó este martes el testimonio de un sacerdote de la arquidiócesis local que, tras una complicación médica ocurrida hace once años, debió reorganizar su vida y su ministerio desde una discapacidad permanente.

La escena se produjo frente a la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, pocas horas después de la misa que el Pontífice encabezó en las instalaciones de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). Allí, entre los fieles que pudieron acercarse al Papa, tomó la palabra el religioso, cuya historia concentró la atención de los presentes.

El sacerdote relató que durante una intervención quirúrgica de baja complejidad sufrió una falta de oxígeno en el cerebro, episodio que le dejó secuelas en la capacidad para hablar, caminar y ver. Según explicó, el proceso posterior implicó atravesar tristeza, enojo y desesperanza, hasta que decidió buscar una forma de sostener su vocación sacerdotal pese a las limitaciones físicas.

Ministerio y apoyo comunitario

“Pero cuando, poco a poco, fui tomando consciencia de la discapacidad, tuve que pensar en cómo seguir viviendo como discípulo de Jesús y también como sacerdote”, dijo. Agregó que eligió “abrirme, no encerrarme y salir. Seguir sonriendo, participar y amar la vida como viene”, en una intervención reproducida mediante una aplicación de inteligencia artificial que permitió escuchar sus palabras ante el Papa y el público presente.

El religioso también destacó el acompañamiento recibido por parte de la comunidad eclesial. Señaló que, gracias a iniciativas impulsadas por formadores y seminaristas de la arquidiócesis, continúa participando de la vida pastoral, preside una misa mensual y prepara homilías que luego son leídas por otros sacerdotes.

Pregunta al Pontífice

La tecnología, además, se convirtió en una herramienta para sostener su ministerio, ya que mediante aplicaciones de asistencia basadas en inteligencia artificial puede compartir reflexiones, meditaciones y mensajes pastorales con distintos grupos de fieles. Hacia el cierre de su intervención, preguntó al Pontífice: “¿Qué consejos puede darnos para vivir con entrega a Dios y a nuestros hermanos en esta etapa de nuestro peregrinar?”.

Una vez finalizado el testimonio, León XIV se mostró conmovido, se acercó al sacerdote, le dedicó unas palabras y lo abrazó. El episodio se produjo en el tramo cordobés de la gira papal y dejó como dato central la continuidad del ministerio de un cura que, pese a las secuelas, sigue cumpliendo tareas pastorales en la arquidiócesis de Córdoba.