El juicio por la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, desaparecido desde el 13 de junio de 2024, se reanudará este miércoles con las declaraciones de policías y peritos. El avance de la audiencia mantiene en curso el debate oral sobre un expediente que investiga la desaparición del menor y sus derivaciones procesales. En esta etapa, el tribunal incorporará prueba testimonial de personal especializado de distintas fuerzas.

Entre los convocados figuran Marilú Vásquez, perito auxiliar en Odorología Forense de la Policía de Salta; Tamara Muniagurria, licenciada en Criminalística de la Policía de Corrientes; Sergio Montenegro, suboficial de la Policía Federal; Uriel Rossi, inspector de la División Unidad Búsqueda de Evidencias de la PFA; Fernando Lobo, subinspector de la misma división; Walter Emanuel Sosa, agente de la División Pericias Tecnológicas de la PFA; Ricardo Chevarlazk, médico legista de la División Medicina Legal de la PFA; y Verónica Reyes, sargento de la Policía de Salta. La presencia de peritos y efectivos apunta a sumar elementos técnicos al debate, en un caso donde la reconstrucción de los hechos es central para delimitar responsabilidades.

Además, las partes desistieron de la comparecencia de Hernán Paul Alfonso, otro uniformado que había sido convocado, mientras resta resolverse la situación de otros testigos. Ese movimiento procesal reduce una de las citaciones previstas para esta audiencia y deja abierta la definición sobre nuevas comparecencias. En este tipo de debates, la admisión o el retiro de testigos incide en el ritmo de producción de prueba y en la extensión del juicio.

Imputados que ya declararon En el debate ya prestaron declaración cuatro de los siete imputados del expediente principal: la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; la tía del menor, Laudelina Peña; su ex esposo Antonio Bernardino Benítez; y el ex comisario de 9 de Julio Walter Maciel. Sus testimonios forman parte de la secuencia de audiencias que busca establecer qué ocurrió con el menor y cuál fue la intervención de cada uno de los acusados.

Otro tramo del expediente Los diez imputados por los delitos de usurpación de títulos y la privación ilegítima de la libertad, entre otros delitos, son Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel “El Americano” Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio. La continuidad del juicio permitirá ordenar la prueba pendiente y avanzar en las definiciones sobre un caso que sigue sin resolución respecto del paradero de Loan Danilo Peña.