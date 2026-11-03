El Municipio de Almirante Brown, bajo la intendencia de Juan José Fabiani, realizó tres murales en los históricos tanques de agua del barrio Don Orione para la visita del Papa León XIV, prevista para el próximo lunes 9 en el Cottolengo de Don Orione. Las pinturas incluyen imágenes del Papa Francisco, de San Luis Orione y del actual jefe de la Iglesia Católica. La intervención se inscribe en la preparación del barrio para la actividad papal y toma como soporte una estructura urbana de fuerte presencia local.

Las obras fueron realizadas por los artistas TiN, Eber Martínez y Gabo Luna sobre la avenida Eva Perón, en uno de los puntos más reconocidos de la zona. La figura central de la composición es la del Papa León XIV, en línea con el motivo de bienvenida impulsado por la comuna. Según el municipio, las pinturas buscan acompañar la llegada del Sumo Pontífice al barrio.

Trabajo cultural y urbano Las pinturas fueron ejecutadas por integrantes del equipo del Instituto Municipal de las Culturas, junto al equipo de Embellecimiento, con el acompañamiento del pintor y muralista Alfredo Segatori. La intervención combina una acción cultural con la puesta en valor visual de un punto de referencia del barrio. En términos institucionales, el trabajo municipal se orientó a vincular la identidad barrial con un acontecimiento religioso de alcance local.

Un ícono del barrio Los llamados “Tres Tanques” forman parte de la identidad del complejo habitacional de Don Orione y fueron construidos en 1980 como reservorios de agua. Constituyeron una de las primeras obras de infraestructura del barrio, proyectado sobre tierras que la obra de la Divina Providencia vendió al Gobierno de la Ciudad. Aunque dejaron de funcionar hace algunos años y hoy están vacíos, permanecen como un ícono urbano y un punto de referencia para los vecinos.

Próxima actividad Los tanques están ubicados en el Parque Don Orione, donde se instalarán pantallas para que los vecinos de Almirante Brown y los fieles que lo deseen sigan de cerca las actividades de la visita papal. La intervención mural queda así asociada a la jornada del próximo lunes 9, cuando León XIV visite el Cottolengo de Don Orione. Desde el municipio no se informaron otros detalles sobre el cronograma de esa actividad.