La salud del papa León XIV quedó en el centro de la atención eclesiástica a pocas semanas de la visita prevista a la Argentina. El arzobispo de San Juan, Jorge Eduardo Lozano, aseguró que el Pontífice habló de los preparativos del viaje sin ponerlo en duda.

Lozano mantuvo este lunes una audiencia de aproximadamente media hora con el Papa en la biblioteca del Palacio Apostólico, en el Vaticano. El encuentro se produjo un día después de que se conociera que León XIV deberá someterse a una intervención quirúrgica para extirparle un nódulo pulmonar. En diálogo con La Nación, el arzobispo sanjuanino describió al Pontífice como una persona de buen ánimo y serena.

“Lo vi muy bien, de muy buen ánimo”, expresó Lozano, quien contó que le preguntó cómo se sentía y recibió una respuesta tranquilizadora. Según su testimonio, el Papa habló sobre la próxima visita a Sudamérica y “él ya lo daba como por hecho”. La agenda prevista contempla una visita a la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre, aunque su realización dependerá de la evolución de su salud y de las indicaciones médicas posteriores a la operación.

Agenda y definiciones

Durante el encuentro, Lozano le comentó detalles de las actividades previstas y del significado de distintos lugares vinculados con la visita, entre ellos el Monumento de los Españoles, donde se proyecta una misa multitudinaria y una vigilia con jóvenes, además de la Basílica de Luján y las actividades contempladas en Córdoba. El arzobispo aclaró que todavía no tiene información sobre indicaciones médicas que puedan modificar el itinerario. También señaló que habrá que esperar la evolución del Pontífice después de la cirugía.

Internación en Roma

El director de la Sala de Prensa del Vaticano, Matteo Bruni, confirmó que la internación está prevista para el final de la mañana de este martes 13 de octubre en el hospital Gemelli de Roma y que la cirugía podría realizarse ese mismo día. La intervención tiene como objetivo remover un nódulo pulmonar. Por ahora, la información difundida no permite anticipar cómo será la recuperación ni si habrá cambios en los próximos compromisos del Papa.

Mensaje desde San Juan

Durante la audiencia, Lozano también conversó con León XIV sobre la realidad de la arquidiócesis sanjuanina y le entregó copias del documento final del sínodo realizado en la provincia. Según relató, hablaron sobre la importancia de promover el diálogo, la paz y la necesidad de “desarmar las palabras”, en referencia al mensaje que busca fomentar una comunicación menos confrontativa. Al despedirse, el Papa le dijo: “Nos vemos pronto”, una frase que el arzobispo recibió como una señal en medio de la incertidumbre por la operación.

Por ahora, la atención está puesta en la intervención quirúrgica y en la recuperación del Pontífice. La confirmación definitiva del viaje a la Argentina dependerá de la evolución médica posterior a la cirugía y de las indicaciones que emita el entorno del Vaticano.