Felipe Fort estuvo entre los fieles en la misa que el papa León XIV encabezó el lunes en Buenos Aires. Repartió productos de la empresa familiar durante la celebración.

La visita del papa León XIV a la Argentina dejó una escena ajena al protocolo religioso y vinculada a una empresa familiar. Felipe Fort estuvo presente el lunes en la misa multitudinaria que el sumo pontífice encabezó en Buenos Aires y repartió chocolates y alfajores entre los fieles.

Los productos que entregó pertenecen a la firma de su familia, por lo que su presencia quedó asociada a la reconocida compañía chocolatera. La distribución de golosinas se produjo en medio de la celebración y llamó la atención entre los asistentes.

El encuentro se desarrolló en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, y fue uno de los actos centrales de la primera visita de un Papa a la Argentina desde 1987. Según la convocatoria difundida para la jornada, alrededor de dos millones y medio de personas se acercaron al lugar.

La misa se inscribió así en una jornada de fuerte concurrencia, con impacto religioso y simbólico por tratarse del regreso de un pontífice al país después de casi cuatro décadas. La presencia de Fort sumó una postal vinculada al consumo y a la marca familiar dentro de un evento masivo.

Hasta el momento, el dato verificable que dejó la actividad es la magnitud de la convocatoria y la participación de Felipe Fort entre los asistentes. El resto de la jornada quedó concentrado en la misa del lunes y en la circulación de imágenes del reparto de productos durante la celebración.