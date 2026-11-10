La visita del papa León XIV a la Argentina dejó una escena ajena al protocolo religioso y vinculada a una empresa familiar. Felipe Fort estuvo presente el lunes en la misa multitudinaria que el sumo pontífice encabezó en Buenos Aires y repartió chocolates y alfajores entre los fieles.
Los productos que entregó pertenecen a la firma de su familia, por lo que su presencia quedó asociada a la reconocida compañía chocolatera. La distribución de golosinas se produjo en medio de la celebración y llamó la atención entre los asistentes.
El encuentro se desarrolló en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo, y fue uno de los actos centrales de la primera visita de un Papa a la Argentina desde 1987. Según la convocatoria difundida para la jornada, alrededor de dos millones y medio de personas se acercaron al lugar.
La misa se inscribió así en una jornada de fuerte concurrencia, con impacto religioso y simbólico por tratarse del regreso de un pontífice al país después de casi cuatro décadas. La presencia de Fort sumó una postal vinculada al consumo y a la marca familiar dentro de un evento masivo.
Hasta el momento, el dato verificable que dejó la actividad es la magnitud de la convocatoria y la participación de Felipe Fort entre los asistentes. El resto de la jornada quedó concentrado en la misa del lunes y en la circulación de imágenes del reparto de productos durante la celebración.