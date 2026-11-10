La actividad se realiza en el Monumento a los Españoles y cierra la agenda que el Pontífice desarrolló en Córdoba. La organización está a cargo de la CEA a pedido del Santo Padre.

El Papa León XIV encabeza este martes una vigilia junto a un millón de jóvenes en el Monumento a los Españoles, ubicado en el porteño barrio de Palermo. La actividad comenzará a las 20.15 y marcará el cierre de una agenda que se desarrolló en Córdoba durante gran parte de la jornada. El encuentro fue organizado por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), a pedido del Santo Padre.

Los alrededores del monumento se encuentran colmados de fieles, en una escena similar a la del último lunes, cuando el Papa ofició su primera misa en el país. La convocatoria está dirigida de manera especial a los jóvenes y se desarrolla en un contexto de alta concurrencia religiosa. Uno de los asistentes dijo a la agencia Noticias Argentinas que la presencia del Pontífice es “una señal de esperanza, sobre todo por los problemas que atravesamos en el país”. Otro agregó: “Espero que nos devuelva la fe a los más jóvenes. Es algo que nos está faltando”.

Organización y asistencia

Desde temprano, los fieles comenzaron a llegar al encuentro con mate en mano y entre canciones y música en vivo. Por el escenario pasaron Nahuel Pennisi, Maggie Cullen y Valentino Merlo, entre otros artistas. Según los organizadores, el programa prevé que el Papa escuche el testimonio de algunos jóvenes y luego les transmita un mensaje. La ubicación del evento está dividida en dos sectores: uno principal, donde se concentra la mayoría de los jóvenes, y otro más alejado, destinado a quienes no cuentan con entrada para el escenario central.

La escala en Córdoba

Durante la mañana y parte de la tarde, el Pontífice estuvo en Córdoba. Allí brindó una “misa federal” en la Fábrica Argentina de Aviones (FAdEA) y luego se reunió en la Catedral de la capital provincial con seminaristas y religiosos. En ese marco, les agradeció “por el cariño con el que lo recibieron”. También afirmó: “El hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta. También la enfermedad, la soledad, la falta de trabajo o de una vivienda digna”.

Mensajes y cierre de la jornada

En su discurso, León XIV recordó al Papa Francisco y sostuvo: “Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío, como les pidió su paisano Francisco”. Luego rezó con los fieles, que lo acompañaron con emoción, y salió a saludar a quienes lo esperaban afuera de la Catedral. Según la información difundida, en ese lugar había al menos 50 personas. La vigilia en Palermo queda como el último tramo de una visita con fuerte despliegue pastoral y gran asistencia de público, con el horario de inicio fijado para las 20.15.