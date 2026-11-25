La Policía Federal Argentina (PFA), a través del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional, secuestró más de 80 kilogramos de cocaína y desarticuló una estructura narcocriminal internacional identificada como “Clan Quiroga-Mamani”, según informó la fuerza. La organización era liderada por un hombre apodado “Bronko”, de acuerdo con la investigación. El operativo se concretó tras una serie de allanamientos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y derivó en detenciones y secuestros de droga, dinero y vehículos.

La causa se inició en abril del año pasado, a partir de un procedimiento de la División Operaciones Federales en un complejo del partido bonaerense de Tigre. En ese operativo, los investigadores dijeron haber detectado un intercambio de estupefacientes entre un ciudadano boliviano y otro de origen uruguayo, quien logró escapar. El hombre boliviano quedó detenido y, en la requisa de su vehículo, se incautaron 40 kilogramos de cocaína de máxima pureza. En paralelo, con intervención del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado y la Secretaría N° 1 de Melanie Bauer, se allanaron el departamento del prófugo, su baulera y estacionamientos alquilados en el mismo complejo.

Seguimiento y rutas En esos procedimientos se secuestraron 3.000 pastillas de MDMA —éxtasis, una droga sintética—, 170.000 dólares, 10 millones de pesos, relojes de primeras marcas y vehículos de alta gama con matrículas falsas, siempre según la información oficial difundida por la PFA. Luego, los investigadores afirmaron haber reconstruido el movimiento del prófugo mediante cámaras públicas y privadas, análisis de antenas telefónicas y de GPRS, una tecnología de geolocalización asociada a dispositivos móviles. Con esas pericias, sostuvieron haber detectado que la organización operaba en el Mercosur y en Europa, con distintas rutas para el narcotráfico.

La pesquisa también ubicó otro traslado de 100 kilogramos de cocaína en bolsones hacia una guardería náutica en Rincón de Milberg, Tigre. En ese apostadero fluvial se secuestraron armas de fuego y documentación que, de acuerdo con la causa, vinculaba al ciudadano uruguayo con un argentino apodado “El Mago”, señalado por la investigación como especialista en transporte de alcaloides por vía marítima. La PFA agregó que en 2017 ese hombre habría transportado 10 toneladas de marihuana desde la República del Paraguay por el río Paraná Guazú.

Detenciones y secuestros finales Con el avance del expediente, los detectives dijeron haber establecido vínculos entre ambos sospechosos y que “El Mago” habría colaborado en la fuga de su socio. En ese marco, con apoyo del Departamento Helicópteros, realizaron seguimientos aéreos de embarcaciones de gran potencia, instalaron cámaras subrepticias en puertos fluviales y utilizaron drones de largo alcance. Esa etapa de la investigación terminó en septiembre del año pasado con la detención de “El Mago”, dos hombres y una mujer.

Más adelante, el análisis de dispositivos electrónicos secuestrados al ciudadano boliviano detenido en Tigre abrió otra línea investigativa. La PFA sostuvo que ese hombre integraba el “Clan Quiroga-Mamani” y que se dedicaba al ingreso de cocaína de alta pureza desde Bolivia. Según la pesquisa, en Argentina la droga era acopiada en domicilios alquilados en el barrio bonaerense conocido como “El Olimpo”, en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora, donde luego se la vendía a revendedores y se captaban “mulas” para enviarlas a Europa. La fuerza atribuyó a “Bronko” la conducción de la estructura y señaló que tenía influencia en esa zona y propiedades obtenidas de manera ilícita.

Dieciocho allanamientos Como resultado de esa línea de trabajo, la dependencia actuante realizó 18 allanamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Villa Celina e Ingeniero Budge. Allí fueron detenidos “Bronko”, una mujer y dos hombres, y se secuestraron 47,893 kilogramos de cocaína de máxima pureza, 142.900 dólares, más de cuatro millones de pesos, una camioneta, dos automóviles, 41 máquinas de contar dinero, un circuito de cámaras de seguridad, 17 teléfonos celulares y documentación. La PFA informó además que el total de estupefacientes incautados en el expediente alcanza los 47,893 kilogramos de cocaína y las 3.000 pastillas de MDMA. La fuerza mantiene habilitada la línea anónima 0800-333-7642 y el correo [email protected] para recibir información vinculada con este tipo de delitos.