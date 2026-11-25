Para las heladerías argentinas, este invierno fue uno de los más adversos de los últimos años. El consumo per cápita siguió en ascenso, pero el clima y la baja del consumo hicieron que las ventas cayeran hasta un 40%. En paralelo, el sector busca sostener la demanda con nuevos sabores y una oferta más amplia. El kilo de helado artesanal llegó a los $60.000.

Dimensión del sector En Argentina hay un total de 7.000 heladerías, de las cuales alrededor de 4.500 elaboran helado artesanal y el resto corresponde a establecimientos industriales. Según la consultora D'Alessio IROL, el consumo per cápita pasó de 7,2 kilos a 7,8 kilos en el último año. Ese dato confirma una expansión del consumo anual, aunque no compensó el impacto de la temporada invernal sobre las ventas.

Caída de la temporada Fuentes del sector señalaron que “9 de cada 10 argentinos consumen helado todo el año”, pero remarcaron que no vivieron “un invierno así”. Indicaron que las temperaturas más bajas afectaron la demanda y que las ventas bajaron entre un 20% y un 40%, con mayor perjuicio en los comercios de menor trayectoria y menor cartera de clientes. También vincularon el retroceso con la crisis y con el comportamiento del consumo general, aunque sin poder atribuir una causa única.

Costos y rentabilidad El sector describió además un esquema de rentabilidad condicionado por el volumen de ventas y por los costos fijos. Según esas fuentes, las ventas de invierno representan entre el 30% y el 40% de la facturación total anual, por lo que una mala temporada compromete el equilibrio del negocio. También indicaron que, para sostener la rentabilidad, una heladería debería vender al menos 20.000 kilos por año. Si comercializa 10.000 kilos, señalaron que el negocio no alcanza a cubrir sus gastos fijos. En ese marco, estimaron márgenes de ganancia del 25% para fabricantes y del 15% al 20% para quienes no producen.

Precios y oferta Las heladerías artesanales, en general, son empresas familiares y varias conservan continuidad de varias generaciones. El kilo de helado industrial arranca en los $10.500, mientras que el artesanal se consigue desde $25.000 hasta $60.000, como en la histórica heladería de General Roca de Antonio Priolo, que cumplió 50 años en Río Negro. En promedio, el precio ronda los $32.000. El sector también destacó la variedad de sabores como un rasgo distintivo de la actividad en el país, con propuestas de hasta 60 gustos en algunas heladerías artesanales.

Preferencias y competencia Entre los sabores más vendidos, las fuentes mencionaron dulce de leche granizado, chocolate con almendra, frutilla a la crema, sabayón y pistacho. También señalaron que el sabor más discutido es menta y chocolate, mientras que el llamado arco iris combina frutilla a la crema, vainilla y crema del cielo. La evolución del consumo per cápita muestra que el rubro mantiene demanda durante todo el año, pero la rentabilidad sigue atada a las condiciones climáticas, al volumen de ventas y a la estructura de costos. La próxima referencia para el sector será la evolución de la primavera y del verano, cuando se define una parte central de la facturación anual.