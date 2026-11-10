El papa aterrizó este martes cerca de las 9 en el aeropuerto cordobés. La agenda incluye misa, recorrida en papamóvil y un encuentro con la Iglesia local.

El papa León XIV llegó este martes alrededor de las 9 al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella de Córdoba, en el marco de su visita apostólica a la Argentina. Su arribo concentró a miles de fieles en la provincia para participar de las actividades religiosas previstas para la jornada.

El Pontífice viajó en el avión especial AR1094 de Aerolíneas Argentinas, que partió desde Aeroparque Jorge Newbery poco después de las 7:30. La aeronave estaba identificada con el escudo papal y la inscripción “Pontifex Maximus”, según se informó en la cobertura de la llegada.

La llegada se produjo después de una vigilia desarrollada durante la noche del lunes en Córdoba, con música, espectáculos y expresiones de fe. En esa convocatoria participaron Jorge Rojas, Q' Lokura y Magui Olave, en una celebración que reunió a miles de personas a la espera del líder de la Iglesia católica.

Misa y recorrido La actividad central está prevista para las 10, cuando León XIV encabece una misa multitudinaria en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). Antes de la celebración, el cantautor cordobés Jairo tendrá una presentación de aproximadamente 30 minutos, con su interpretación del Ave María de Schubert entre las obras elegidas.

Después de la misa, el Papa realizará un recorrido en papamóvil para saludar a los fieles congregados en las inmediaciones del predio. El trayecto tendrá como destino el Arzobispado de Córdoba, en una instancia que forma parte del programa oficial de la visita.

Agenda de la tarde Por la tarde, la agenda continuará con un encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. La reunión está prevista para alrededor de las 15 y será uno de los últimos compromisos de su paso por Córdoba. Cerca de las 17, el Sumo Pontífice emprenderá el regreso a Buenos Aires, con llegada estimada a Aeroparque alrededor de las 18.

La visita se inscribe como la primera presencia de León XIV en el país en su condición de máxima autoridad de la Iglesia católica, con una agenda concentrada en Córdoba y un cierre previsto para la misma jornada. El desarrollo de la misa y del encuentro con la estructura eclesiástica local marcarán los principales hitos de la visita antes de su regreso a la capital argentina.