La investigación por el femicidio de Nancy Godoy, docente rural de 52 años asesinada en Corrientes, incorporó un elemento que los investigadores consideran relevante para reconstruir el hecho. En un rastrillaje realizado el viernes en el paraje El Malezal, el equipo encontró una superficie circular de juncos aplastados a unos 10 o 15 metros del sitio donde el 28 de octubre habían hallado los restos de la mujer.

El fiscal Javier Mosquera explicó que el hallazgo se produjo cuando regresaron al lugar y encontraron condiciones distintas a las de los primeros procedimientos. Según detalló, la baja del nivel del agua dejó al descubierto una formación de vegetación presionada, rodeada de juncos que mantenían su posición habitual. El funcionario la describió como un “camastro”, aunque aclaró que no se trataba de una cama sino de una superficie donde la vegetación había quedado aplastada. En ese sector se tomaron muestras que fueron enviadas al Instituto Médico Forense para determinar si corresponden a la escena primaria del homicidio.

Hipótesis fiscal La principal hipótesis de la fiscalía sostiene que Godoy habría sido atacada en ese punto y que luego su cuerpo fue trasladado a una zona más profunda del bañado. Mosquera señaló que los elementos encontrados con anterioridad, entre ellos el bolso y las botas de la víctima, podrían corresponder a un lugar de descarte posterior. “Estoy casi seguro que el lugar que encontramos es la escena primaria y que lo que se encontró antes de los restos de Nancy, el bolso y las botas, es una escena de descarte posterior o donde se tiró el cuerpo”, afirmó. También planteó que el traslado habría buscado ocultar el cadáver en un sector con mayor profundidad de agua.

Condiciones del terreno El fiscal indicó que las características del bañado complicaron la búsqueda desde el inicio. El sector presenta barro, juncales y vegetación densa, y su superficie cambia según las variaciones del agua. “De un día para el otro cambia la superficie y la cantidad de agua en el bañado. Eso, obviamente, juega en contra de la investigación”, sostuvo. En el último rastrillaje trabajaron entre ocho y diez policías, que revisaron el fondo del lugar e incluso sumergieron los brazos en sectores donde el agua alcanzaba entre 40 y 50 centímetros. Mosquera dijo que, en sus 15 años de trayectoria judicial, nunca había enfrentado una búsqueda con esas características.

Pruebas pendientes Además del camastro de juncos, los investigadores recuperaron prendas de vestir, un pantalón con tajos, una hebilla con cabellos y restos humanos, entre ellos lo que sería la mano izquierda amputada de la víctima. Todos los elementos quedaron preservados para los análisis correspondientes. Pese a esos avances, el fiscal aclaró que el caso todavía no puede darse por esclarecido. Restan los resultados de las pericias telefónicas, los estudios forenses y el examen de las nuevas evidencias. “Se está avanzando a paso firme, pero sería muy aventurero de mi parte decir que llegamos al esclarecimiento”, sostuvo.

Imputados y medidas Por el femicidio hay cinco personas detenidas. Ireneo Zarza, capataz de la estancia El Curupí, donde funciona la escuela en la que trabajaba Godoy; Nahuel Rojas, pareja de Rosa Leguizamón; Felipe Dionisio Sandoval, también capataz, y la propia Leguizamón están imputados por el crimen. Los tres hombres enfrentan cargos por femicidio, mientras que la mujer fue imputada por homicidio simple. En tanto, Ernesto Ezequiel Bordón permanece detenido acusado de falso testimonio. Todos cumplen prisión preventiva por disposición del juez de Garantías Jorge Gustavo Vallejos. La Fiscalía continúa analizando las pruebas para establecer qué participación habría tenido cada uno de los acusados.