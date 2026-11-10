El vicepresidente de la UIA participó del encuentro de León XIV en la UCA y destacó el llamado al diálogo. Planteó más industria, empleo formal y capacitación para ampliar oportunidades.

Martín Cabrales, vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), participó este lunes del encuentro encabezado por el papa León XIV en la Universidad Católica Argentina (UCA), donde el Pontífice reclamó que el acceso al trabajo sea una prioridad de las políticas públicas. En diálogo con Radioinforme3 por Cadena 3 Rosario, el empresario valoró el contenido del mensaje y sostuvo que el conocimiento de la realidad latinoamericana del Papa le permite abordar las problemáticas de la región. “Es un Papa que tiene la realidad latinoamericana. No nos olvidemos del tiempo que pasó en Perú, muchos años de su vida. Conoce perfectamente la región y la realidad de cada uno de estos países”, afirmó.

Para Cabrales, la visita papal no resuelve de manera inmediata la coyuntura económica y social de Argentina, pero sí abre un marco para retomar principios y compromisos compartidos. “El Papa no ha venido a resolver nuestros problemas ni nuestra coyuntura, pero sí nos da luces, principios que tenemos que seguir trabajando”, señaló. En ese sentido, remarcó que el diálogo entre los distintos sectores resulta central para avanzar en acuerdos que permitan sostener la actividad productiva.

Trabajo e inversión

El empresario puso el foco en el lugar que León XIV asignó al trabajo y a la dignidad humana. “La economía al servicio del hombre, todo al servicio del bien común, del bienestar. Nosotros, en eso, tenemos una responsabilidad y un papel importante que cumplir”, sostuvo. También vinculó ese planteo con el rol del sector privado en la inversión y en la generación de oportunidades laborales. En su lectura, la creación de empleo depende de condiciones que permitan expandir la industria, el comercio y la actividad privada.

Consultado sobre el impacto de la inteligencia artificial y la automatización en el mercado laboral, Cabrales coincidió con la advertencia papal y afirmó que la tecnología debe estar al servicio de las personas. Consideró que puede reducir costos y mejorar la eficiencia, pero no convertirse en una herramienta para destruir puestos de trabajo. “La inteligencia artificial nos tiene que hacer crecer, no solo desde lo industrial, sino también desde lo personal, para que cree nuevas oportunidades”, explicó.

Capacitación y empleo formal

Cabrales también se refirió al vínculo con el Gobierno nacional y mencionó el trabajo conjunto con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Según relató, dialogaron durante el encuentro y la funcionaria siguió atentamente el mensaje del Pontífice. “La vi muy bien, muy entusiasmada, muy contenta con la visita del Santo Padre”, afirmó. Además, señaló que el sector privado impulsa programas de escuelas de oficios y capacitaciones breves para facilitar la inserción laboral en Mar del Plata y Buenos Aires.

En el cierre, insistió en que Argentina necesita ampliar el empleo genuino, entendido como trabajo formal y mejor remunerado. “Que los argentinos no sean un país de planes, sino que sea realmente un país de trabajo genuino, de trabajo bien pago, de trabajo en blanco, que dignifique al hombre”, sostuvo. La variable que queda abierta, según su planteo, es la construcción de condiciones económicas e institucionales que permitan convertir ese diagnóstico en puestos de trabajo concretos.